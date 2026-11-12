Jetsun Pema e il Tibet: Educazione, Identità e Sofferenza dell'Esilio

Jetsun Pema, sorella del Dalai Lama e Madre del Tibet, difende in Italia l'identità culturale tibetana attraverso l'istruzione, affrontando le sfide dell'assimilazione forzata.

Jetsun Pema, nota anche come Amal e riconosciuta come la Madre del Tibet, ha rafforzato la sua presenza nel dibattito pubblico internazionale durante la sua attuale visita in Italia. Questa figura storica di 86 anni, che vive nell'esilio da quando era bambina, utilizza la sua influenza per mantenere viva l'attenzione sulla questione tibetana di fronte all'espansione del potere cinese. La sua missione consiste nel preservare la cultura, la lingua e la religione tibetane, garantendo che le nuove generazioni in dispersione globale non perdano il legame con le proprie radici originarie.

La figura umana del Dalai Lama

Jetsun Pema, sorella minore del XIV Dalai Lama che oggi ha 91 anni, offre una prospettiva intimista sulla vita del fratello spirituale, andando oltre le cerimonie ufficiali e i discorsi geopolitici. Descrive Tenzin Gyatso come una persona solare, amante degli scherzi e appassionata di giardinaggio, mostrando come la sua allegria derivi dal contatto con la natura e dai fiori che coltiva vicino alla sua stanza. Questa visione domestica e umana rivela un leader che, pur affrontando le enormi responsabilità della guida spirituale, custodisce valori di semplicità e gioia quotidiana, elementi fondamentali per comprendere la sua filosofia di vita.

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Educazione come strumento di resistenza

La nascita della rete Tibetan Children's Villages nel 1960 a Dharamsala è nata dalla necessità immediata di proteggere i bambini profughi che seguivano il Dalai Lama dopo la fuga dal Tibet. Jetsun Pema ha assunto la guida di questo progetto educativo nel 1964, dedicandovi oltre quarant'anni di servizio continuo. Il sistema scolastico creato mira a fornire un'istruzione moderna e riconosciuta a livello internazionale, integrandola profondamente con la cultura, la religione e la lingua tibetana tradizionali per evitare l'erosione identitaria.

Questa strategia educativa si pone come una forma di resistenza nonviolenta contro le politiche di assimilazione forzata. Le insegnanti organizzavano lezioni sotto le tende nei campi profughi per garantire che nessun bambino perdesse l'accesso alla conoscenza e alla propria storia. Oggi, la rete continua a operare come un baluardo contro l'oblio, assicurando che i ragazzi crescano sentendosi orgogliosi della loro eredità e consapevoli del loro ruolo di rappresentanti dei sei milioni di tibetani rimasti in patria.

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La lotta per l'identità culturale

La comunità tibetana in esilio conta oggi circa 150 mila persone sparse per il mondo, con una piccola ma significativa presenza di 250 individui in Italia. Jetsun Pema sottolinea che questi esuli hanno la responsabilità morale di essere la voce di coloro che vivono sotto la restrittiva autorità cinese, dove l'accesso dei giornalisti indipendenti è bloccato e la libertà di movimento è severamente limitata. La lingua e la cultura rappresentano i pilastri fondamentali di questa identità collettiva, minacciata dalle politiche educative cinesi che inseriscono bambini di cinque o sei anni in collegi dove viene insegnata prevalentemente la cultura cinese.

Sostegno istituzionale e futuro del Tibet

Il coordinamento delle principali realtà legate alla causa tibetana, guidato dalla presidente Anna Adriani, sta intensificando le relazioni con le istituzioni italiane per affrontare anche le complesse procedure riguardanti la successione del Dalai Lama. Jetsun Pema ha già incontrato la sindaca di Genova, Silvia Salis, dimostrando come il sostegno locale sia cruciale per mantenere alta la visibilità della causa. Il 12 novembre è prevista la sua partecipazione come ospite d'onore a una serata speciale, un evento che servirà a riaffermare l'impegno internazionale nel mantenere viva la consapevolezza sui diritti umani e la libertà religiosa nel Tibet.

La visione di Jetsun Pema è che la pace sia un valore appreso fin dall'infanzia, coltivato attraverso relazioni sincere e attraverso la capacità di guardare dentro se stessi. Questo approccio educativo e spirituale non è solo un ideale politico, ma una pratica quotidiana necessaria per garantire la sopravvivenza culturale di un popolo. Mantenere accesa questa piccola fiamma dell'attenzione internazionale è essenziale per contrastare l'oblio progressivo che caratterizza la situazione attuale del Tibet nel contesto geopolitico globale.