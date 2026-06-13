Jihadisti in Mali cambiano strategia: meno violenza, più dialogo

I militanti affiliati ad al Qaeda in Mali stanno modificando la loro strategia, passando da minacce e intimidazioni alla diffusione pacifica del loro messaggio religioso. Questo cambiamento è stato notato dai residenti delle zone in cui il gruppo ha stabilito la sua autorità. Tuttavia, la JNIM, fondata nel 2017, ha guadagnato forza nel corso degli anni, espandendosi in un'ampia fascia di miliziani allineati con al Qaeda e lo Stato Islamico che si estende per 3.000 km nel Sahel. In alcune aree, i militanti stanno assumendo ruoli amministrativi, risolvendo dispute fondiarie tra pastori e agricoltori, permettendo alle organizzazioni umanitarie di entrare e uscire e consentendo ai dipendenti governativi di tornare nelle loro città natali per le vacanze. Questo cambiamento nella strategia della JNIM rappresenta l'evoluzione del movimento islamista militante in Mali negli ultimi 15 anni.

I jihadisti affiliati ad al Qaeda in Mali , appartenenti al gruppo Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimin (JNIM), hanno iniziato a cambiare la loro strategia. Invece di minacciare e intimidire la popolazione, ora si concentrano sulla diffusione del loro messaggio religioso senza l'uso della violenza.

Questo cambiamento è stato notato dai residenti delle zone in cui il gruppo ha stabilito la sua autorità. La JNIM, fondata nel 2017, ha guadagnato forza nel corso degli anni, espandendosi in un'ampia fascia di miliziani allineati con al Qaeda e lo Stato Islamico che si estende per 3.000 km nel Sahel.

Tuttavia, in alcune aree, i militanti stanno assumendo ruoli amministrativi, risolvendo dispute fondiarie tra pastori e agricoltori, permettendo alle organizzazioni umanitarie di entrare e uscire e consentendo ai dipendenti governativi di tornare nelle loro città natali per le vacanze. Questo cambiamento nella strategia della JNIM rappresenta l'evoluzione del movimento islamista militante in Mali negli ultimi 15 anni.

I gruppi jihadisti hanno conquistato ampie zone del paese nel 2012, alleandosi con i separatisti tuareg e imponendo una severa interpretazione della legge islamica. Tuttavia, la JNIM, formata da quattro di questi gruppi, sta cercando sempre di più di dimostrare che può governare pacificamente le aree che conquista, guadagnando così legittimità politica





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