Jill Biden rompe il silenzio sul drammatico dibattito televisivo contro Trump

La ex First Lady ha raccontato che suo marito Joe le aveva chiesto se avesse fatto un casino dopo il drammatico dibattito televisivo contro Trump.

Jill Biden ha rotto il silenzio sul drammatico dibattito televisivo contro Donald Trump che ha segnato la fine della corsa elettorale del presidente. La ex First Lady ha raccontato che appena sceso dal palco del dibattito Joe le aveva chiesto se avesse fatto un casino e lei gli aveva sussurrato di sì.

La rivelazione torna ad alimentare le polemiche sulla Casa Bianca e sul possibile insabbiamento delle condizioni di salute reali dell'ex presidente. Lo staff dell'ex presidente lo ha difeso a spada tratta, spiegando che la sua performance deludente era dovuta a un brutto raffreddore. Anche Jill Biden lo difese senza esitazione, dicendo pubblicamente che suo marito aveva fatto un casino e che la sua condizione fisica stava peggiorando.

La sua performance deludente ha messo fine alla carriera politica dell'ex presidente e, secondo molti osservatori, ha favorito il ritorno di Trump alle elezioni del 2024. Le teorie cospirazioniste e le polemiche all'interno dei democratici sono aumentate ulteriormente dopo le rivelazioni di Jill Biden. Il presidente Joe Biden ha deriso più volte l'ex presidente per il suo calo fisico e lo chiama ancora oggi 'Lo spettro dell'età e della salute'.

Ma non è solo l'ex presidente a dover affrontare la pressione del calo fisico e cognitivo, il tycoon Trump ha anche i suoi problemi di salute, con ripetuti controlli medici che hanno acceso i riflettori sulla sua forma fisica. La Casa Bianca è stata al centro di polemiche e scandali negli ultimi tempi, e queste rivelazioni non faranno altro che alimentare le teorie cospirazioniste e le critiche verso il governo





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