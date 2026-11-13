Jimmy Ghione wild card e tre ospiti in pista: Ballando con le Stelle puntata 14 novembre

Ballando con le Stelle sabato 14 novembre: Jimmy Ghione rientra in gara con la wild card. Tra gli ospiti, Marco Bocci, Antonia Desplat e Chiara Pellacani si esibiscono in una puntata da ricordare.

La serata di sabato 14 novembre su Rai 1 vedrà un ritorno inaspettato di Jimmy Ghione grazie alla Wild Card. La conduttrice Milly Carlucci ha annunciato che il concorrente tornerà in pista, ridefinendo i equilibri della competizione prima della fase finale. Questa decisione aggiunge un ulteriore livello di tensione a un programma già denso di emozioni e sorprese.

La wild card cambia le dinamiche della gara

Jimmy Ghione era stato eliminato dopo aver perso lo spareggio, ma la decisione di Matteo Addino di utilizzarla ha permesso al concorrente di restare in corsa. Ghione danzerà insieme ad Anastasia Kuzmina, ricevendo una nuova opportunità per recuperare posizioni in classifica. Questa mossa strategica potrebbe alterare la gerarchia dei punti prima delle votazioni finali del pubblico.

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La giuria dovrà rivalutare le performance del duo, considerando che la seconda possibilità rappresenta un momento cruciale per la loro permanenza. Gli elimati sperano ora nel ripescaggio, creando un clima di attesa per le puntate successive. La competizione si sta facendo sempre più accesa man mano che ci si avvicina alla finale.

Spettacolo e ospiti di alto profilo in studio

La puntata prevede la presenza di tre ballerini per una notte molto diversi tra loro, ciascuno con una storia unica da raccontare. Marco Bocci e Antonia Desplat, attori noti per la miniserie Rai 177 giorni. Il rapimento di Farouk, porteranno sulla pista di Milly Carlucci le emozioni legate al loro recente progetto. La loro esibizione servirà a portare sotto i riflettori anche una vicenda che ha segnato la cronaca italiana.

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A completare il trio degli ospiti sarà Chiara Pellacani, campionessa mondiale di tuffi. La sportiva arriverà in studio con un bagaglio di successi straordinario, inclusi cinque ori conquistati agli Europei di Parigi. La sua sfida sarà quella di tradurre la precisione dell'acrobazia acquatica in ritmo e armonia sulla pista da ballo.

Questo mix di attori e atleti promette di mescolare emozioni, sorprese e nuove tensioni per gli spettatori. La diversità dei profili artistici e sportivi garantirà una variazione di stile notevole rispetto alle esibizioni dei concorrenti regolari. Il pubblico dovrà valutare non solo la tecnica, ma anche la capacità di intrattenimento di queste figure ospiti.

Le coppie in gara e i meccanismi di voto

Undici coppie saranno chiamate a esibirsi nella puntata, tra cui Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti e Noemi Bocchi con Giovanni Pernice. Ornella Muti con Pasquale La Rocca e Monica Guerritore con Luca Urso completeranno il gruppo dei nomi storici del programma. Torneranno in pista anche Alberto Ravagnani con Erika Martinelli e Manuela Moreno con Carlo Aloia.

Altre coppie da seguire sono Alessandro Matri con Giada Lini, Andy Diaz con Gioia Giovanatti, Anna Safroncik con Leonardo Lini e Riccardo Rossi con Elisa Terrasi. La giuria sarà presieduta da Carolyn Smith, affiancata da Barbara D'Urso, Alberto Matano, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. I loro voti concorreranno a determinare l'esito della serata.

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Il tesoretto e la diretta dallo studio Pippo Baudo

Il tesoretto potrà cambiare le sorti della gara grazie a Simona Ventura, Francesca Fialdini e Rossella Erra. Questi tre conduttori avranno il potere di premiare le coppie ritenute più meritevoli con punti aggiuntivi. I tribunali del popolo, composti da Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino, commentaranno le esibizioni a bordo pista.

Il verdetto finale resterà nelle mani dei telespettatori attraverso i canali social ufficiali del programma e RaiPlay. L'appuntamento è fissato per sabato 14 novembre alle 21:25 in prima serata. La diretta si svolgerà dallo Studio Pippo Baudo di Saxa Rubra, con Milly Carlucci e Simone Di Pasquale alla conduzione.

La Paolo Belli Big Band, diretta dal maestro Luigi Saccà, accompagnerà le esibizioni musicali. Su RaiPlay sarà disponibile anche il contentoso di Ballando Segreto, dedicato ai retroscena della diretta. Questa combinazione di elementi garantisce una serata completa di intrattenimento e sorpresa per gli appassionati del programma.