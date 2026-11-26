Il gruppo Jindal Steel & Power presenta una nuova proposta per l'ex Ilva a Taranto, aumentando gli investimenti a 7,5 miliardi di euro e proponendo la costruzione di due forni elettrici.

Il gruppo siderurgico indiano Jindal Steel & Power ha ufficialmente depositato una nuova offerta per l'acquisizione degli asset dell'ex Ilva, situata nello stabilimento di Taranto. Questa messa in campo avviene in seguito alle richieste di integrazioni avanzate dai commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, che avevano esaminato i primi piani presentati dalle due società concorrenti. La comunicazione formale avviene con una lettera diretta indirizzata ai commissari, segnando un punto di svolta nelle trattative per il futuro della storica acciaieria del Sud Italia.

Nuovo Piano Investimenti e Tecnologie Elettriche

La proposta rivista di Jindal prevede un investimento complessivo pari a 7,5 miliardi di euro, una cifra significativamente superiore ai circa 1,5 miliardi di euro inizialmente preventivati. Questo aumento considerevole delle risorse finanzierà la realizzazione di due forni elettrici ad alto impatto tecnologico, una soluzione che mira a modernizzare completamente il ciclo produttivo locale. La capacità complessiva di questi impianti è stimata in due milioni di tonnellate di acciaio, confermando l'impegno del gruppo indiano a mantenere e potenziare la capacità installativa nella zona.

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La strategia industriale sviluppata da Jindal Steel & Power si basa su una filiera integrata che collega lo stabilimento di Taranto ad altre strutture globali. L'approvvigionamento delle bramme, ovvero i semilavorati di acciaio, avverrà dagli stabilimenti già operativi del gruppo, garantendo stabilità alle forniture. Inoltre, il progetto prevede lo sviluppo di una filiera siderurgica più ampia che includerebbe collaborazioni con partner internazionali, tra cui l'Oman, per ampliare il mercato di sbocco e la resilienza economica del progetto.

Confronto con Arvedi e Reazione dei Commissari

La nuova offerta di Jindal Steel & Power si colloca in un contesto competitivo particolarmente complesso, specialmente rispetto al piano presentato dal gruppo italiano Arvedi. Mentre Arvedi aveva proposto la realizzazione di un singolo forno elettrico, la decisione di Jindal di allinearsi sulla quantità di impianti a due forni rappresenta una risposta diretta alla concorrenza. Nonostante l'allineamento quantitativo, la proposta indiana si distingue per la mole di investimenti più elevata, volta a supportare una catena di approvvigionamento più estesa e integrata a livello globale.

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I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia hanno espresso perplessità sulla natura di questa nuova presentazione. Secondo le fonti vicine all'ente gestore, la lettera inviata da Jindal non costituisce una semplice integrazione tecnica della proposta originale, ma assume i tratti distinti di una nuova offerta vincolante. I commissari stanno pertanto valutando la sostenibilità economica e tecnica di questi nuovi dati, definendo la situazione come "irrituale" rispetto alle regole standard della gara, ma non necessariamente illegittima.

Posizione Governativa e Impatto sul Mercato

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha ribadito la posizione del governo rispetto alla gestione della gara. Urso ha affermato che spetta esclusivamente ai commissari decidere sull'accettazione o meno delle nuove formulazioni delle proposte, sottolineando come non sia suo compito pronunciarsi direttamente. Il ministro ha ricordato che la gara è stata fin dall'inizio competitiva, permettendo ai partecipanti di migliorare le proprie offerte fino all'ultimo momento, a differenza di quanto accaduto in passato con l'assegnazione a Mittal.

Il processo di valutazione continuerà nei prossimi giorni, con i commissari che devono determinare se accettare la nuova proposta di Jindal o rimanere fermi sulle integrazioni fornite precedentemente. La scadenza per le offerte vincolanti era già scaduta alla mezzanotte dell'8 novembre, ma il contesto ha permesso margini di discussione non convenzionali. L'iter finale determinerà il futuro industriale di Taranto, influenzando direttamente l'occupazione locale e le prospettive energetiche del territorio, in un quadro che richiede precisione nei tempi e nella sostanza delle decisioni.