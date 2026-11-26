Jindal Steel International quadruplica gli investimenti a 7,5 miliardi per l'ex Ilva. Analizziamo la controfferta, la posizione di Giovanni Arvedi e le implicazioni per la città di Taranto.

Jindal Steel International ha ufficialmente presentato una controfferta per l'ex Ilva, elevando gli investimenti previsti a 7,5 miliardi di euro. Questa mossa, definita spiazzante dalle fonti vicine al dossier, arriva a oltre due settimane dalla scadenza dei termini per le offerte originali. L'azienda indiana ha inviato una comunicazione ai commissari, rispondendo alla richiesta di integrazioni con una proposta che quadruplica l'investimento iniziale di circa 2 miliardi. La validità della nuova offerta è stata prorogata fino al 7 maggio 2027, introducendo elementi di complessità in un'asta che doveva essere chiusa.

La sfida legale alle buste chiuse di novembre

La lettera inviata da Jindal Steel International non è una semplice integrazione, ma presenta tutti i tratti di una nuova offerta completa. Secondo i commissari di Acciaierie d'Italia, questa situazione è definita irruttuale poiché le buste della gara dovevano essere chiuse alla mezzanotte dell'8 novembre. Il rilancio fuori tempo rischia di violare le regole su cui tutti gli operatori si sono misurati, evocando il rischio di nuovi contenziosi legali. Il Sole 24 Ore sottolinea che l'ipotesi di ricorsi potrebbe non essere esclusa, soprattutto se la gara risultasse falsata.

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Posizioni contrastanti tra Governo e Sindacati

Il Ministro Adolfo Urso ha chiarito che la scelta finale spetta esclusivamente ai commissari, mantenendo una posizione di non intervento. Urso ha sottolineato che, a differenza dell'assegnazione del 2017 a Mittal, ciascuno poteva migliorare la propria offerta fino all'ultimo. Tuttavia, l'Avvocatura dello Stato potrebbe intervenire se la procedura non rispetta i parametri iniziali. In caso di contestazioni, ad avere titolo per opporsi potrebbero essere non solo le aziende concorrenti, ma anche i sindacati, che hanno seguito con grande attenzione l'intero iter della gara.

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La risposta strategica di Giovanni Arvedi

Giovanni Arvedi ha invece consegnato le integrazioni richieste, confermando il suo piano industriale originale. La scena attuale ricorda il deja vu del 2017, quando Arvedi e Jindal collaboravano nella cordata sconfitta da AcciaItalia. Allora, anche a giochi fatti, la cordata guidata dagli indiani provò a rilanciare con una nuova offerta, ma Arvedi e Cdp si ritirarono. Ora, Arvedi mantiene la sua posizione, subordinando l'operazione all'apprezzamento dei piani industriali, ambientali, occupazionali e sociali da parte delle istituzioni e della comunità di Taranto.

Differenze nel piano industriale e impatto occupazionale

Il nuovo piano di Jindal include investimenti globali, dagli impianti di preriduzione in Oman al valore delle miniere in Asia e Africa. A Taranto, l'azienda prevede di produrre bramme negli stabilimenti esistenti, per poi importare preridotto a basse emissioni dall'Oman. La novità principale riguarda l'eventuale secondo forno elettrico e un impianto Dri in Puglia, ricalcando lo schema di Arvedi. Tuttavia, restano distanze significative: Jindal prevede 4.500 addetti nel 2036, contro i 5.200 di Arvedi. Inoltre, il consenso della città non è una condizione esplicita nel piano indiano, a differenza di quanto affermato pubblicamente.