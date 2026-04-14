John Elkann: Richiesta di Rinvio a Giudizio per Presunta Evasione Fiscale e Indagini sull'Omicidio di Massa

La Procura chiede il rinvio a giudizio di John Elkann per presunta evasione fiscale legata alla residenza svizzera della madre. Parallelamente, a Massa si indaga sull'omicidio di Giacomo Bongiorni, avvenuto a seguito di un'aggressione. Le indagini sono in corso per ricostruire i dettagli dell'accaduto.

Richiesta di rinvio a giudizio per John Elkann , figura di spicco nel panorama imprenditoriale italiano, nipote di Gianni Agnelli e attuale presidente di Stellantis e di Exor. L'indagine penale, che ha portato a questa richiesta, è scaturita da un esposto presentato dalla madre di Elkann, l'Avvocato Marella Caracciolo , in seguito a presunte irregolarità fiscali. La Procura della Repubblica, dopo un'attenta analisi degli elementi probatori raccolti, ritiene di aver accertato la falsità della presunta residenza svizzera della vedova Agnelli, elemento chiave per eludere il pagamento di imposte dovute e della tassa sulla successione della nonna Marella, secondo le contestazioni mosse dai pubblici ministeri e dalla Guardia di Finanza. L'inchiesta si concentra, inoltre, sul coinvolgimento di personaggi chiave, tra cui un commercialista di fiducia della famiglia Elkann, precedentemente presidente della Juventus, il cui ruolo è stato fondamentale nella gestione degli affari familiari.

Le accuse, presentate dai pm Marco Gianoglio, Mario Bendoni e Giulia Marchetti, riguardano anche l'iscrizione alla Camera di Commercio di Torino degli assetti della società semplice Dicembre, che garantisce a John Elkann il controllo dell'impero di famiglia, come in passato per Gianni Agnelli. La notizia della richiesta di rinvio a giudizio è emersa durante l'udienza preliminare, convocata per decidere in merito al reato di evasione fiscale fraudolenta per il quale, nei mesi precedenti, il giudice per le indagini preliminari aveva richiesto l'imputazione coatta per il presidente di Stellantis e Ferrero. Questo procedimento, tuttavia, sarà ora assorbito in quello principale, con l'udienza preliminare rinviata al 22 giugno per la riunificazione dei fascicoli processuali. Questo sviluppo segna un punto di svolta significativo nell'indagine, che potrebbe avere importanti ripercussioni sul futuro di Elkann e del suo gruppo. La complessità delle accuse e il numero di soggetti coinvolti, confermano l'importanza di questo caso nel contesto economico e finanziario italiano.

In un altro contesto, a Massa si indaga sull'omicidio di Giacomo Bongiorni, avvenuto a seguito di un'aggressione brutale in piazza Felice Palma. Le indagini della Procura si concentrano sulla ricostruzione precisa della dinamica dell'aggressione, cercando di definire l'esatta sequenza degli eventi che hanno portato alla morte dell'uomo di 47 anni. Le autorità stanno analizzando attentamente le immagini delle telecamere di sorveglianza, che mostrano l'aggressione da parte di un gruppo di giovani. Le riprese indicano che Bongiorni sarebbe stato colpito più volte, inclusa una fase in cui era già a terra. Il procuratore della Repubblica di Massa, Piero Capizzoto, ha sottolineato che l'indagine è ancora in corso e che è fondamentale stabilire con esattezza quale colpo o quali colpi abbiano causato il decesso. L'autopsia, che si svolgerà a Genova, sarà cruciale per determinare le cause della morte e il ruolo specifico delle lesioni riportate. Il coinvolgimento di minori, sia come presunti autori che come vittime indirette, aggiunge un elemento di delicatezza al caso, che è seguito attentamente dalla Procura per i Minorenni di Genova, guidata dalla procuratrice Tiziana Paolillo.





fattoquotidiano / 🏆 45. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

John Elkann Evasione Fiscale Marella Caracciolo Omicidio Massa Indagini

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Eredità Agnelli, chiesto il rinvio a giudizio per John ElkannI titoli di Sky TG24 del 13 aprile: edizione delle 13

Read more »

Richiesta di rinvio a giudizio per John Elkann dopo il 'no' alla messa alla provaFascicolo sarà riunito a quello discusso oggi in udienza preliminare. I legali: 'È estraneo ai fatti' (ANSA)

Read more »

Eredità Agnelli, chiesto il rinvio a giudizio per John ElkannL'iniziativa dei pubblici ministeri è stata dettata dal diniego del tribunale alla proposta di Elkann di accedere alla messa alla prova e di Ferrero di patteggiare una pena pecuniaria

Read more »

Caso Elkann: richiesta di rinvio a giudizio, i legali puntano alla difesa nel meritoI legali di John Elkann commentano la richiesta di rinvio a giudizio per presunta truffa e frode fiscale nell'ambito dell'eredità di Marella Caracciolo, definendola un passaggio procedurale. L'udienza è stata aggiornata al 22 giugno per la riunione dei due procedimenti.

Read more »

John Elkann e Gianluca Ferrero a giudizio nell'inchiesta sull'eredità AgnelliLa Procura di Torino chiede il rinvio a giudizio per John Elkann e Gianluca Ferrero nell'ambito dell'inchiesta sull'eredità di Marella Agnelli. Le accuse includono truffa aggravata e evasione fiscale, con la causa aggiornata per unificare diversi fascicoli e l'analisi della residenza di Marella Agnelli.

Read more »

Stragi del '92: richiesta di archiviazione e aggressione mortale a MassaLa richiesta di archiviazione riguardante le stragi del '92 e le infiltrazioni di Cosa Nostra negli appalti si aggiunge alle indagini sull'omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, in cui si cerca di ricostruire la dinamica dell'aggressione mortale.

Read more »