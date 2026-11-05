John Frieda: dalla passione per la precisione al successo globale nel mondo dei capelli

La storia di John Frieda, dal taglio Purdey del 1977 alla linea cosmetica, tra precisione artigianale e innovazione nel settore beauty internazionale.

John Frieda è riconosciuto come uno dei parrucchieri più celebri a livello mondiale, una figura che ha saputo unire rigore tecnico e calore umano nel suo approccio professionale. Nato da una famiglia di barbieri e parrucchieri, con un padre parrucchiere e un nonno barbiere, la sua carriera è iniziata contro la volontà paterna, che sperava diventasse medico.

Formazione e il taglio Purdey del 1977

Lasciò la scuola a sedici anni, entrando inizialmente in un salone per piegare gli asciugamani con tale cura da attirare l'attenzione. Entro un mese divenne l'assistente di Lewis, mostrando capacità di risolvere problemi di styling considerati quasi ovvi per lui. Il suo metodo si basa su idee precise, adattando ogni creazione alla forma giusta per il singolo portatore.

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Un momento cruciale si verificò con l'attrice Joanna Lumley, che rimase colpita da un suo lavoro pubblicato su una rivista. Frieda rispose: Sì, lo adatterò a te, introducendo la sua filosofia di personalizzazione estrema. Nel gennaio 1977, Lumley sfoggiò il taglio Purdey, un caschetto corto e arrotondato con frangia piena e lati aderenti al viso.

Impatto culturale e l'evoluzione degli anni Novanta

Questa geometria netta, dal carattere androgino, contrastava con le lunghezze vaporose dell'epoca e divenne un fenomeno immediato. Il successo del taglio coincise con l'apertura del suo salone, riempiendo gli appuntamenti per sei mesi. Il pubblico richiedeva i capelli di Purdey, facendo circolare il nome dell'autore ben oltre il mondo della moda e dell'alta società.

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Nel contesto del salone, frequentato da modelle e musicisti, Frieda imparò a lavorare con clienti la cui immagine era già riconoscibile. Lulu, moglie di Frieda sposata nell'ottobre 1976 a Hampstead, affidò i propri capelli all'ideatore del Purdey. Questo periodo consolidò la sua reputazione tra le star britanniche.

Icone e l'eredità professionale contemporanea

La giovane Diana mostrava una immagine con frangia laterale e volume arrotondato prima delle sue successive trasformazioni. Negli anni Novanta, il corto più deciso fu firmato da Kerry Warn, marito di John Frieda, che lavorava su scalature corte e radici sollevate. Questa evoluzione passò dalle forme soffici dei Settanta a quelle più sfilate dei decenni successivi.

Oggi l'eredità di Frieda vive attraverso collaboratori come Kerry Warn, che trasformò Nicole Kidman in una diva anni Sessanta, e Harry Josh, che scelse per Gwyneth Paltrow lunghezze lisce e luminose. Due interpretazioni diverse del glamour, legate alla storia dell'ideatore attraverso il lavoro dei suoi assistenti, continuano a definire l'alta moda capillare internazionale.