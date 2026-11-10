John Harrison, 81 anni, vince il Booker Prize 2026 con 'The End of Everything'

Lo scrittore britannico John Harrison, 81 anni, conquista il Booker Prize 2026 diventando il vincitore più anziano della storia con il suo romanzo distopico.

Lo scrittore britannico John Harrison ha trionfato con il Premio Booker 2026 per il suo romanzo "The End of Everything". Alla veneranda età di 81 anni, Harrison è diventato il vincitore più anzimo nella storia di questo prestigioso riconoscimento letterario. La sua vittoria segnata un importante traguardo personale dopo sei decenni di carriera come romanziere e critico.

Un romanzo distopico che indaga la crisi

Il tredicesimo romanzo di Harrison segue le vicende di Phillip Tennent e della sua anziana zia Marnie. La narrazione si svolge sulla costa meridionale dell'Inghilterra, anni dopo il crollo dell'ordine sociale e l'arrivo di misteriose entità note come gli iGhetti. La giuria ha selezionato all'unanimità il libro di 198 pagine, lodando la sua capacità di indagare i limiti della comprensione umana.

Also read Michael Harrison: il veterano di 81 anni conquista il Booker Prize

John Harrison ha affermato che il romanzo è stato ispirato dalla crisi finanziaria del 2008. L'opera si interroga su cosa accada quando tutte le aspettative e le spiegazioni del mondo si trasformano in un disastro continuo. Nonostante il contesto, Harrison sottolinea come gli esseri umani debbano comunque trovare il modo di andare avanti nella loro vita quotidiana.

Dichiarazioni della giuria e riconoscimenti

Mary Beard, presidente della giuria, ha descritto il libro come la politica del presente vista attraverso la lente del futuro. Ha aggiunto che l'opera raffigura una società alle prese con una catastrofe che i suoi abitanti non comprendono appieno. I giudici hanno dichiarato che il romanzo ti sconvolge, ti strappa un sorriso ironico e ti lascia con un barlume di ottimismo.

Advertisement

Durante la cerimonia tenutasi a Londra, John Harrison ha accolto un premio in denaro di 50.000 sterline. Questa somma corrisponde a circa 67.235 dollari, calcolando un cambio di 1 dollaro pari a 0,7437 sterline. Harrison ha dichiarato che i premi letterari rimangono importanti in un panorama di narrativa industrializzata.

Una carriera di sei decenni consacrata

Questa vittoria rappresenta il primo Premio Booker per John Harrison, la cui carriera abbraccia sei decenni. Il suo percorso include numerose opere acclamate di fantascienza e fantasy. Il suo successo ha battuto una rosa di finalisti che includeva nomi di spicco come Douglas Stuart e Marlon James, entrambi ex vincitori del Booker Prize.

La scelta della giuria sottolinea l'importanza di dare voce a voci veterane nel panorama letterario contemporaneo. Il romanzo di Harrison si distingue per la sua capacità di unire intrattenimento e riflessione sociale profonda. Il successo di "The End of Everything" conferma la vitalità della narrativa distopica nel XXI secolo.