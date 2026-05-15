John Travolta al festival di Cannes con ''Quando mi hai incontrato a novembre'' e il suo primo film da regista Volo notturno per Los Angeles

John Travolta ha ricevuto la Palma d'onore al festival di Cannes, mentre il suo primo film da regista, Volo notturno per Los Angeles, ha debuttato in concorso.

L'attore è a Cannes con il suo primo film da regista Volo notturno per Los Angeles. ha commentato l'evento dicendo che i film che ha preferito nella sua vita sono sempre stati i vincitori della Palma d'oro e ha ringraziato per la Palma d'onore e sorpresa ricevuta dal delegato generale Thierry Fremaux prima della proiezione a Cannes del suo primo film da regista , Quando.

Travolta ha aggiunto che non si aspettava minimamente che il suo film venisse accettato in anticipo e ha pianto come un bambino quando Thierry gli ha detto che stava rendendo la storia non solo perché sarebbe stato il primo film in assoluto ad essere accettato così presto. Travolta ha poi aggiunto che l'ingresso dell'interprete di Pulp Fiction e Grease essere stato davvero bello vedere questo e ha sottolineato che come attore si definisce semplicemente un voyeur, un osservatore della vita.

Il film è stato presentato in Cannes Premiere e arriverà in arrivo il 29 maggio su Apple tv - è l'adattamento dell'omonimo libro per bambini, pubblicato nel 1997 dalla star di Hollywood, appassionato di aviazione fin da piccolo pilota professionista di grande esperienza





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