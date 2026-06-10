Joint statement by the U.S. and allies: Condemn Iran-backed plots to kill dissidents, journalists, and Jewish communities

The statement is issued in response to plots by Iran-backed groups to kill dissidents, journalists, and Jewish communities across the globe, as cited by the United States and its allies in their recent joint statement. The statement condemns the actions by the Islamic Revolutionary Guard Corps-Intelligence Organization, Quds Force, and Ministry of Intelligence and Security as well as the recent spate of attacks across Europe claimed by pro-Iranian group Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI).

WASHINGTON, June 10 (Reuters) - Gli Stati Uniti, Australia, gli alleati europei e altri Paesi hanno condannato i complotti dei gruppi sostenuti dall'Iran per uccidere dissidenti iraniani, giornalisti e comunità ebraiche in una dichiarazione congiunta rilasciata mercoledì.

Il gruppo di nazioni ha citato 'complotti letali' e altre azioni da parte del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche-Organizzazione di Intelligence, della Forza Quds e del Ministero dell'Intelligence e della Sicurezza. L'elenco completo dei Paesi che hanno sottoscritto la dichiarazione non è stato specificato nella fonte Reuters.

Un modello in miniatura stampato in 3D del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump con il logo del Dipartimento di Stato americano sullo sfondo è visibile in questa illustrazione scattata il 23 aprile 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustratio





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