Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia 2026: è Triple Crown

Il danese Jonas Vingegaard vince il Giro d'Italia 2026, completando la Triple Corona dopo i successi al Tour e alla Vuelta. Dominio assoluto nella corsa rosa.

Jonas Vingegaard ha vinto il Giro d'Italia 2026. Oggi, sabato 30 maggio, il 29enne capitano della Visma-Lease a Bike nella 20esima tappa, la Gemona del Friuli-Piancavallo, ha conquistato il suo quinto successo in un'edizione della corsa rosa a cui si presentava da favorito e che ha vinto dominando.

Vingegaard, che è il primo danese a vincere il Giro, ha trionfato davanti a Felix Gall, secondo (Decathlon CMA CGM) e Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe). Eulalio sesto ha conquistato la maglia bianca Conad di miglior giovane, Giulio Ciccone, la maglia azzurra di miglior scalatore, Paul Magnier la maglia ciclamino della classifica a punti.

Jonas Vingegaard, vincendo il Giro d'Italia 2026, avendo trionfato due volte al Tour de France nel 2022 e nel 2023 e la Vuelta nel 2025, ha completato la "Tripla Corona" dei Grandi Giri diventando l'ottavo ciclista di sempre a riuscire in questa impresa insieme a Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali e Chris Froome. Domani, domenica 31 maggio, la passerella finale a Roma con una tappa per velocisti.

Poi sarà festa meritata per Jonas Vingegaard che brinderà dal gradino più alto del podio al termine di 3 settimane dove ha fatto suo il Giro. La Visma-Lease a Bike ha saputo controllare ogni fuga, dimostrando una superiorità schiacciante. Vingegaard ha attaccato sul Piancavallo, staccando tutti i rivali e vincendo con un vantaggio di oltre un minuto su Gall e Hindley.

Il danese ha anche vinto la cronometro di Perugia e si è imposto in tre tappe di montagna, dimostrando una condizione mostruosa. La maglia rosa non è mai stata in discussione dopo la decima tappa, quando Vingegaard ha preso il comando della classifica generale. Il suo team ha lavorato perfettamente, con Sepp Kuss e Wilco Kelderman a fare da gregari di lusso. Questa vittoria rappresenta il coronamento di una carriera già stellare.

Vingegaard ha dimostrato di essere il corridore più forte del mondo sulle grandi corse a tappe, unendo potenza, resistenza e intelligenza tattica. Con il Giro nel palmares, si candida a diventare il dominatore del ciclismo della sua generazione. Il Giro d'Italia 2026 è stato caratterizzato da un percorso duro, con ben sei arrivi in salita e una cronometro individuale. Vingegaard ha sofferto solo nella prima settimana, quando una caduta lo ha lievemente rallentato, ma si è ripreso rapidamente.

La sfida più grande è arrivata dal giovane Felix Gall, che ha vinto la tappa del Mortirolo e ha tentato di attaccare più volte, ma Vingegaard ha sempre risposto con autorità. Jai Hindley, vincitore del Giro 2022, è stato costante ma non ha mai impensierito il danese. La classifica finale vede Vingegaard primo con 3'02" su Gall e 4'15" su Hindley.

Oltre ai trionfatori delle altre maglie, è da segnalare il successo di Eulalio sesto nella maglia bianca, giovane promessa spagnola del team Movistar. La maglia azzurra di miglior scalatore è andata a Giulio Ciccone, che ha onorato la corsa con attacchi da lontano. La maglia ciclamino, invece, è stata conquistata da Paul Magnier, velocista francese della Soudal Quick-Step, che ha vinto quattro tappe volanti.

Domani, la ventunesima e ultima tappa porterà i corridori da Roma a Roma, un circuito pianeggiante di 120 km, ideale per i velocisti. La passerella finale sarà un'occasione per festeggiare il vincitore assoluto e per dare l'ultimo spettacolo ai tifosi. Jonas Vingegaard salirà sul podio all'ombra del Colosseo, un'immagine che resterà nella storia del ciclismo. Con la Triple Corona, Vingegaard si unisce a una ristretta cerchia di leggende.

Il danese ha espresso gioia e soddisfazione, dedicando la vittoria alla sua famiglia e al team. Il Giro d'Italia 2026 resterà negli annali come l'edizione della consacrazione di un campione, capace di dominare la corsa rosa con autorità e classe. L'appuntamento è per la prossima stagione, quando Vingegaard proverà a difendere il titolo al Tour de France





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