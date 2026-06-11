Il testo descrive la vita da jet-set di Jordan Bardella, il delfino di Marine Le Pen, e la sua relazione con la principessa Maria Carolina di Borbone. Il testo include anche accuse di essere il nuovo candidato dei ricchi e di non essere dalla parte degli operai, mentre Bardella sostiene di voler innalzare l’età pensionistica e difendere i grandi imprenditori. Inoltre, il testo parla della scelta di andare al Gp di Monaco e della possibile candidatura di Bardella al Rassemblement National (RN) nel 2027.

Jordan Bardella , la vita da jet-set del delfino di Le Pen con la fidanzata principessa (italiana). E lei si prepara a diventare ​ Première Dame Polemiche sul candidato della destra : ‘È il nuovo candidato dei ricchi’, lo accusano i suoi oppositori.

E c'è chi dice che la scelta di andare al Gp di Monaco sia stata un autogol e potenziale candidato del Rassemblement National (RN) all'Eliseo nel 2027 è finito nell'occhio del ciclone in Francia per la sua vita da jet-set: ‘È il nuovo candidato dei ricchi’, si legge su Le Parisien in un articolo in cui si sottolinea come la coppia formata da Bardella, la bella vita con la principessa ‘Bardella non è mai stato dalla parte degli operai, preferisce sorseggiare champagne a Monaco con la sua principessa. Vuole innalzare l'età pensionistica e difende i grandi imprenditori’, attacca il segretario del Partito comunista (Pcf), scrive che la vita privata di Bardella ‘riguarda solo lui.

Ma mostrarsi pubblicamente in un paradiso dell’evasione fiscale e dei motori rappresenta un messaggio politico che non può ignorare’. Secondo uno stratega del partito neogollista Les Républicains (LR) citato dal giornale, l’uscita di Bardella a Monaco ‘è un errore di comunicazione. La dice lunga sulla sua leggerezza. Cede alla tentazione del jet-set in pieno caso Lyhanna (il caso della bambina uccisa da un pedofilo che ha sconvolto la Francia, ndr.

). È sconcertante per un ragazzo che solitamente controlla ogni minimo gesto, ogni singola camicia che indossa’, aggiunge in riferimento al gusto del presidente RN per i vestiti sempre impeccabili. Dall’entourage di Bardella, denunciano invece ‘attacchi indegni, non all’altezza’





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