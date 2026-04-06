José Avillez: un viaggio nell'anima della cucina portoghese

Intervista al famoso chef José Avillez, che racconta la sua visione della cucina portoghese, dalla tradizione all'innovazione, dai suoi ristoranti stellati alle nuove sfide, con un focus sull'importanza dell'accoglienza e sulla valorizzazione delle materie prime.

José Avillez è un nome che risuona nell'alta cucina portoghese , un vero e proprio ambasciatore del gusto che ha saputo raccontare il Portogallo contemporaneo attraverso i suoi piatti.

Cresciuto a Cascais, tra l'incanto dell'oceano e la quiete della pineta, Avillez ha costruito la sua formazione tra la solida base della tradizione culinaria portoghese, affinata con l'aiuto della gastronoma Maria de Lourdes Modesto, e l'apertura verso l'innovazione internazionale, grazie all'esperienza maturata presso il leggendario El Bulli. Il suo ristorante-manifesto, Belcanto, situato nel cuore del Chiado di Lisbona e insignito di due stelle Michelin, rappresenta l'apice dell'espressione culinaria portoghese contemporanea. Ma l'universo di Avillez non si limita a Belcanto. Accanto, si trova Encanto, un omaggio al mondo vegetale e alla sua straordinaria versatilità. A Guincho, il Maré celebra i sapori dell'Atlantico, con una cucina che esalta i tesori del mare. Questo nucleo si espande attraverso una galassia di insegne, tra cui il Bairro do Avillez e i Cantinho, ognuno con la sua specifica identità e stile. Tra i progetti più recenti, Casa Nossa nell'Alentejo, una tenuta affacciata sul lago di Alqueva, offre un nuovo concetto di ospitalità, un'esperienza esclusiva e allo stesso tempo familiare, che riflette la visione di Avillez di un Portogallo autentico e accogliente. \Quando gli si chiede di definire lo spirito della cucina portoghese, Avillez risponde con passione: non esiste una singola cucina tradizionale, bensì una miriade di cucine regionali, nate nel corso dei secoli e modellate dalla geografia e dalle diverse popolazioni che hanno attraversato il paese. La diversità, la ricchezza e l'identità sono le parole chiave che descrivono al meglio questa cucina. A influenzare la sua arte culinaria sono stati soprattutto gli ingredienti del mare e i sapori di casa. Ci sono piatti della cucina portoghese che toccano l'anima di Avillez, che continuano a ispirarlo profondamente. Ricorda con emozione le zuppe di pesce dell'Alentejo, arricchite con aceto, coriandolo e aglio, e il caldo verde, tipico del nord del paese. Ma è il polpo a suscitare in lui un'emozione quasi cinematografica, un viaggio sensoriale che lo trasporta in luoghi intrisi di storia e tradizione, risuonando con la magia del film Ratatouille. Non a caso, sua nonna si chiamava Babette, come la protagonista del celebre film, e questa connessione con la cucina e l'amore per i sapori genuini è un filo conduttore nella sua vita. L'impegno a offrire una buona esperienza culinaria è il fulcro di tutte le sue proposte, che si tratti del fine dining di Belcanto o di proposte più informali. La qualità della materia prima, dalla carne al pesce, è sempre al centro della sua attenzione. E l'accoglienza, che va oltre il semplice servizio, è un elemento fondamentale per creare un'esperienza indimenticabile, perché i clienti cercano non solo cibo di alta qualità, ma anche momenti di qualità. \Il futuro di Belcanto, dopo quasi quindici anni di successi, Avillez lo immagina sempre più radicato nella cultura portoghese, meno come espressione della creatività dello chef e più come specchio dell'anima del Portogallo. Negli anni ha corso per costruire un impero culinario, per onorare il padre scomparso e prendersi cura della madre malata. Ma la pandemia ha cambiato le sue priorità. Ora la famiglia e il benessere sono al primo posto. Il desiderio di trascorrere più tempo con i suoi figli e di godersi i piaceri della vita è diventato fondamentale. Al tempo stesso, la passione per la cucina e l'ambizione di migliorare continuamente sono ancora vive. Per un italiano in visita in Portogallo, Avillez consiglia di esplorare la diversità della gastronomia locale, dalle tradizionali tascas e marisqueiras fino al fine dining, senza dimenticare Belcanto. Suggerisce di esplorare il centro del Portogallo per scoprire luoghi autentici, e le coste per assaporare la cucina di mare. E sottolinea l'importanza di apprezzare il paesaggio e il legame profondo tra gli italiani e i portoghesi, entrambi legati in modo viscerale al cibo. Infine, rivela un'idea che lo entusiasma: l'apertura di una trattoria di cucina italiana, un omaggio a un'altra delle sue grandi passioni culinarie, insieme alla cucina portoghese e a quella giapponese





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