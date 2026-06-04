José Mourinho contro la Turchia: ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per la squalifica al Fenerbahçe

José Mourinho ha presentato un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contro la Turchia per la squalifica al Fenerbahçe. Secondo Mourinho, la commissione disciplinare della Federazione calcistica turca (TFF) non è indipendente e non gli sono state fornite motivazioni chiare per la sanzione ricevuta.

José Mourinho ha presentato un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contro la Turchia per la squalifica al Fenerbahçe . Secondo Mourinho, la commissione disciplinare della Federazione calcistica turca (TFF) non è indipendente e non gli sono state fornite motivazioni chiare per la sanzione ricevuta.

La squalifica riguarda una gara del 3 novembre 2024 tra Fenerbahçe e Trabzonspor, terminata 3-2 per la squadra allenata da Mourinho. Dopo il match, l'allenatore aveva duramente criticato la direzione arbitrale, parlando di un presunto trattamento sfavorevole nei confronti del suo club. Per queste condotte era arrivata una sanzione: una giornata di stop e una multa di oltre 16mila euro.

Nel ricorso alla CEDU, il tecnico portoghese si richiama anche a una precedente sentenza contro la federazione turca risalente al 2020, sostenendo un possibile schema già giudicato in passato. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è un organismo internazionale con sede a Strasburgo che tutela i diritti sanciti dalla Convenzione europea. Può essere adita dai cittadini che ritengono di aver subito violazioni da parte degli Stati firmatari





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