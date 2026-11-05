Joshua Wong condannato a 10 anni per collusione con potenze estere

L'attivista per la democrazia Joshua Wong è stato condannato a 10 anni di prigione dal tribunale di Hong Kong per violazione della legge sulla sicurezza nazionale, colpevole di collusione con soggetti stranieri. L'evento segna un nuovo punto critico per il movimento pro-democrazia nella città.

Il tribunale di Hong Kong ha condannato giovedì l'attivista per la democrazia Joshua Wong a 10 anni di reclusione aggiuntive in un procedimento legato alla legge sulla sicurezza nazionale. Wong, che ha ammesso di aver commesso il reato di collusione con enti esteri, rappresenta una figura storica delle proteste per i diritti civili nella regione amministrativa speciale della Cina. La sentenza conferma il rafforzamento del controllo di Pechino sull'area finanziaria asiatica e segna un duro colpo per il movimento democratico locale.

La Condanna e il Contesto Legale 2026

Joshua Wong è stato trovato colpevole di aver collaborato con altri soggetti per sollecitare sanzioni o azioni ostili contro Hong Kong e la Cina tra luglio e novembre 2020. L'attivista ha dichiarato di aver erroneamente ritenuto che le sue azioni fossero all'interno dei limiti legali, pur mantenendo la sua posizione di dissenso politico. Questa fase giudiziale è fondamentale poiché segue l'imposizione da parte di Pechino, nel giugno 2020, della legge sulla sicurezza nazionale che ha criminalizzato molte attività politiche precedentemente tollerate.

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Storia delle Proteste e Attivismo

La carriera politica di Wong è iniziata all'età di 14 anni quando ha co-fondato il gruppo Scholarism, organizzato manifestazioni di massa che hanno portato il governo a rimandare un piano educativo pro-Pechino. All'età di 17 anni, è diventato il volto internazionale del Movimento Ombrello, un'occupazione durata 79 giorni che ha paralizzato le strade del centro cittadino. Durante questo periodo, i manifestanti utilizzavano ombrelli per proteggersi dai gas lacrimogeni e dagli spray al pepe lanciati dalla polizia, un simbolo che ha definito intere generazioni di attivisti.

Riconoscimento Internazionale e Reazioni

Wong è apparso sulla copertina della rivista Time nel 2014 e in un documentario Netflix nel 2017, diventando un punto di riferimento globale per la causa democratica di Hong Kong. È stato nominato più volte per il Premio Nobel per la Pace insieme ad altri critici del governo cinese continentale, come il magnate dei media Jimmy Lai. Pechino lo ha definendo una mano nera delle forze straniere, accusandolo di aver cercato sostegno diplomatico negli Stati Uniti e in Europa per la causa dei diritti civili.

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Impatto Sociale e Prospettive Future

La condanna aggiunge un decennio di prigione a quelli già scontati, dal 2020, estendendo la sua permanenza in carcere fino ai suoi 40 anni di età. Questa sentenza rappresenta un'ulteriore pressione per un movimento i cui sostenitori si trovano ora in detenzione, in esilio o in silenzio forzato. Wong ha espresso ai sostenitori nel 2017 la speranza che i cittadini di Hong Kong non dovessero mai arrendersi alla repressione governativa, un messaggio che rimane centrale nell'attuale contesto politico regionale.

Dettagli Processuali e Dichiarazioni

Durante le dichiarazioni in sede di mitigazione, Wong ha ricordato un incontro con un ufficiale della sicurezza nazionale che lo definiva un nemico, a cui ha risposto che tutti i residenti di Hong Kong condividono un destino comune. La sentenza è stata emessa in presenza di ex membri di Scholarism come Louis Lee e Tiffany Chin, osservatori storici del percorso legale dell'attivista. L'evento ha riaperto la questione sulla libertà di espressione e assemblea promessa dalla Cina nel 1997 con il ritorno di Hong Kong sotto la sovranità continentale.