Joshua Wong condannato a dieci anni per collusione a Hong Kong

Il tribunale di Hong Kong condanna Joshua Wong a dieci anni per collusione con forze straniere. La pena si aggiunge ai mesi già scontati, portando il leader pro-democrazia dietro le sbarre fino al 2036.

Il tribunale di Hong Kong ha inflitto a Joshua Wong, trent'anni e ex simbolo del movimento democratico locale, una pena di dieci anni di carcere aggiuntive per il reato di cospirazione per collusione con forze straniere. La decisione, resa nota poche settimane prima della sua prevista uscita di prigione, estende la detenzione dell'attivista fino alla fine del 2036, compromettendo praticamente l'intera sua età adulta. Wong, noto per il suo ruolo chiave nelle proteste degli anni precedenti, era già detenuto dal novembre 2020 mentre scontava una pena di quattro anni e otto mesi per il caso noto come dei "47 di Hong Kong".

La condanna e il processo per collusione

Joshua Wong è apparso calmo in aula, indossando una camicia blu scuro e i suoi caratteristici occhiali con montatura nera, mentre il giudice William Tam impiegava novanta minuti per motivare la severità della sentenza. Il magistrato ha affermato che, pur trattandosi di una condanna molto severa, la pena doveva essere proporzionata alla gravità del reato commesso secondo le norme vigenti. La sentenza dell'Alta Corte rappresenta un provvedimento giudiziario che segna simbolicamente la fine di un'epoca storica, quella in cui Hong Kong era percepita come una città cinese con una voce democratica autonoma, elezioni locali libere e una stampa indipendente.

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Dettagli sulle accuse e ruolo di Nathan Law

Le nuove accuse riguardano le attività svolte tra luglio e novembre 2020, periodo in cui Wong avrebbe amplificato gli appelli rivolti all'attivista in esilio Nathan Law. Il giudice Tam ha definito Wong e Law come le "capi o menti" di una cospirazione volta a sollecitare sanzioni e azioni ostili contro Hong Kong e la Cina da parte di governi stranieri. La difesa aveva presentato diverse attenuanti, tra cui l'ammissione di colpa di Wong, che ha permesso di ridurre la pena proposta dai pubblici ministeri da tredici a dieci anni, ma il tribunale ha respinto gran parte delle argomentazioni difensive ritenendo provata la natura politica delle accuse.

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Reazioni e posizioni degli stakeholder internazionali

La sentenza ha scatenato immediate reazioni da parte di attori internazionali e organizzazioni per i diritti umani. Gli Stati Uniti hanno chiesto la liberazione immediata di Wong, mentre Taiwan ha denunciato una persecuzione politica infinita contro i dissidenti. Amnesty International ha definito la pena crudele e ingiusta, sottolineando come la legge sulla sicurezza nazionale sia utilizzata sistematicamente per punire il dissenso. Anche Human Rights Watch ha richiesto sanzioni mirate contro i responsabili della repressione, definendo le azioni di Wong come parte del normale dibattito pubblico in una democrazia, ma diventate reati nel contesto giuridico post-2020 imposto da Pechino.

Impatto sul movimento democratico e futuro

Steve Tsang, direttore del SOAS China Institute, ha chiarito che la nuova normalità di Hong Kong implica che chiunque sfidi l'autorità del Partito Comunista resterà rinchiuso per il tempo che Pechino deciderà. La condanna mira a cancellare l'immagine di Wong dalla memoria pubblica, trasformando un volto giovanile del Movimento degli Ombrelli del 2014 in un esempio di punizione esemplare. Questa strategia di repressione non si limita a punire un individuo, ma cerca di rendere la sua storia troppo scomoda e pericolosa per essere ricordata, impedendo il ritorno alla vita civile dei leader della protesta che non potranno semplicemente scontare la pena e riprendere le proprie attività pubbliche.