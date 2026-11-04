Joshua Wong condannato per collusione con entità straniere a Hong Kong

Il giudice William Tam emetterà la sentenza contro Joshua Wong alle 01:30 GMT. L'attivista rischia l'ergastolo per aver cospirato con Nathan Law per sanzioni esterne.

Joshua Wong, figura simbolo del movimento pro-democrazia di Hong Kong, affronterà il verdetto finale giovedì presso l'Alta Corte della città. Il giovane attivista, ora trentenne, è stato dichiarato colpevole di collusione con potenze straniere, un reato grave che ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale può comportare una pena detentiva fino all'ergastolo. Questa condanna segna un punto di svolta definitivo nella repressione delle iniziative giovanili che Pechino ha considerato una minaccia alla stabilità regionale.

Dettagli della Sentenza e Ruolo del Giudice

Secondo il calendario ufficiale depositato presso i tribunali, il giudice dell'Alta Corte William Tam pronuncerà la sentenza alle ore 01:30 GMT di giovedì. La decisione legale riguarda specificamente la convizione per collusioni con entità esterne, un'accusa che si sovrappone a precedenti controversie legali ma che rappresenta ora il nodo centrale del processo penale. La precisione dell'orario indica la volontà delle autorità di gestire il procedimento con rigore procedurale, isolando il caso dalle polemiche politiche immediate.

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La gravità della pena potenziale riflette la severità con cui l'amministrazione locale interpreta le interferenze esterne nei affari interni cinesi. Wong non sarà presente fisicamente in aula per ricevere la condanna poiché si trova già detenuto, scontando una pena precedente per reati contro la sicurezza dello Stato. La sua assenza fisica non riduce l'impatto mediatico e politico dell'evento, che viene monitorato attentamente da organizzazioni internazionali per i diritti umani.

Coinvolgimento di Nathan Law e Dinamiche Cospirative

L'accusa principale sostiene che Wong abbia orchestrato una rete di contatti con attivisti in esilio, tra cui spicca Nathan Law, per influenzare la politica internazionale a danno di Hong Kong e della Cina continentale. I pubblici ministeri hanno documentato presunte conversazioni e piani strategici volti a convincere governi stranieri, istituzioni multilaterali e singoli individui al di fuori dei confini cinesi a imporre sanzioni economiche o blocchi commerciali. Queste azioni sono classificate come attività ostili mirate a destabilizzare l'economia finanziaria asiatica.

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Il periodo oggetto di indagine copre un arco temporale specifico che va dal primo luglio al ventitrè novembre del 2020. Durante questi mesi, la pressione sulle istituzioni locali era massima a causa delle tensioni sociali post-proteste. Le prove raccolte dall'accusa includono comunicazioni digitali e testimonianze che collegano direttamente Wong alle richieste di intervento esterno, configurando il reato di cospirazione come un piano organizzato e non come episodi isolati.

Contesto delle Primarie del 2020 e Accuse di Sovversione

Oltre alla nuova accusa di collusione, Wong sta già cumplendo una pena detentiva legata a un precedente processo riguardante la cospirazione per commutare atti sovversivi. Questo caso derivava dalla sua partecipazione a un'elezione primaria non ufficiale organizzata nel 2020 dal campo pro-democrazia. L'obiettivo dichiarato di questa consultazione popolare era selezionare i candidati più forti per le elezioni legislative successive, cercando di garantire una maggioranza parlamentare capace di opporsi al governo centrale.

I procuratori avevano sostenuto che il controllo del consiglio legislativo sarebbe servito a bloccare sistematicamente i bilanci governativi, creando una paralisi amministrativa tale da costringere il capo dell'esecutivo alle dimissioni. Le autorità hanno qualificato questa strategia politica come un atto di sovversione costituzionale, punibile con pene severe. La sovrapposizione delle due condanne evidenzia come le misure di sicurezza nazionale siano state applicate retroattivamente per neutralizzare qualsiasi forma di opposizione organizzata strutturata.

Impatto sul Movimento Democratico e Prospettive Future

La condanna di Joshua Wong rappresenta simbolicamente la fine di un'era per il movimento democratico hongkonghese, che ha visto nelle proteste giovanili uno dei suoi motori principali. La legislazione sulla sicurezza nazionale, introdotta da Pechino nel 2020, ha reso illegali di fatto le forme di protesta pubblica e l'organizzazione di gruppi politici indipendenti. Attivisti come Wong e Law sono diventati esempi di come lo Stato cinese intenda proteggere la propria sovranità percepita attraverso strumenti giudiziari inflessibili.

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Per i cittadini di Hong Kong, le conseguenze immediate includono un ulteriore restringimento degli spazi di dibattito pubblico e una maggiore cautela nell'esprimere dissenso. Il mercato finanziario, sebbene stabile, deve fare i conti con l'incertezza geopolitica che queste sentenze alimentano. Mentre la società civile cerca nuovi modi per esprimere le proprie istanze, la presenza in carcere di figure carismatiche come Wong limita la capacità di coordinamento delle campagne future.