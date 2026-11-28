Roberto Gualtieri consegna la Lupa a Lorenzo Cherubini. L'artista parla della sua identità romana, del legame con la famiglia e della casa in affitto sottratta dal Vaticano dopo la morte dei genitori.

Il cantautore Lorenzo Cherubini, noto a livello internazionale con lo pseudonimo Jovanotti, ha ricevuto la massima onorificenza cittadina, la Lupa Capitolina, nella cerimonia tenuta all' Aula Giulio Cesare. L'evento è stato presieduto dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che ha consegnato l'importante riconoscimento all'artista nel corso di un'occasione definita da quest'ultimo come piena di emozioni. L'artista ha espresso la sua gratitudine e la sensazione di essere un ragazzo fortunato in un anno così significativo per la sua vita personale e professionale.

Identità Romana e Radici Familiari

Prima di entrare per l'evento ufficiale, il cantautore ha incontrato la stampa, intrecciando con parole precise la sua identità romana e le sue radici familiari. Jovanotti ha dichiarato di sentirsi profondamente romano, essendo nato e cresciuto nella Capitale, ma anche cittadino del mondo e toscano, dato che la sua famiglia origina da quella regione. Ha definito Roma come la sua culla, il luogo fondamentale dove si è formato il suo senso estetico e il suo amore per la bellezza.

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Il musicista ha sottolineato l'importanza dell'empatia e della simpatia delle persone romane nella formazione del suo carattere. Quando è stato chiesto quale brano suo richiamasse maggiormente la città, ha risposto senza esitazioni citando il titolo Ragazzo fortunato. Durante il ringraziamento ufficiale davanti all'amministrazione capitolina, ha rivendicato quanto la sua formazione artistica e personale sia legata indissolubilmente alla città in cui ha trascorso la giovinezza.

Omaggio ai Genitori e Amore per la Bellezza

Un passaggio particolarmente sentito dell'intervento è stato dedicato ai suoi genitori e all'amore che il padre gli ha trasmesso per la città. Jovanotti ha spiegato di non riuscire a immaginare l'orgoglio dei suoi genitori nell'essere presenti in quel momento, definendo suo padre pazzo di Roma. Ha aggiunto che è una città che ti fa crescere educati alla bellezza e al cosmopolitismo.

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Ha inoltre precisato che suo padre trasmetteva costantemente questo amore per la Capitale, influenzando profondamente la sua visione del mondo. L'artista ha dichiarato la sua speranza di meritare la Lupa Capitolina e ha fatto un impegno per il futuro, promettendo di dedicarsi ulteriormente alla città. Il riconoscimento rappresenta non solo un tributo al suo passato, ma anche una spinta verso nuove collaborazioni e iniziative legate alla cultura romana.

La Casa al Vaticano e il Ritorno a Roma

Nella parte finale del suo intervento, l'artista ha ripercorso gli anni in cui ha spostato il baricentro del suo lavoro professionale a Milano, spiegando però di sentire oggi una rinnovata spinta a riavvicinarsi alla Capitale. Jovanotti ha rivelato un dettaglio doloroso legato alla sua residenza, spiegando che non ha più punti di appoggio stabili. Quando è morto l'ultimo dei suoi genitori, il Vaticano gli ha tolto la casa in affitto che abitava.

Nonostante questa perdita di una residenza storica, l'artista ha espresso il desiderio di tornare presto nella Capitale. Ha dichiarato di avere una nuova voglia di stare a Roma e di voler riprendere contatto con il luogo che l'ha visto crescere. La consegna della Lupa Capitolina segna quindi un nuovo capitolo nella relazione tra Jovanotti e Roma, unendo il ricordo del passato alla speranza di un futuro più vicino alla sua città natale.