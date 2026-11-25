Il nuovo documentario su Lorenzo Cherubini esplora la sua vita privata e i traumi superati, rivelando l'uomo dietro l'artista e l'ottimismo pubblico.

Il nuovo documentario biografico su Lorenzo Cherubini, intitolato semplicemente Jovanotti, esplora la natura dell'ottimismo che ha caratterizzato la carriera del celebre cantautore italiano per decenni. La pellicola, diretta da Dario Zonta e Carlo Zoratti, è stata distribuita nelle sale cinematografiche italiane tra il 26 novembre e il 2 dicembre, offrendo uno sguardo inedito sulla vita privata dell'artista.

Esperimento Narrativo Senza Ospiti

Il film si distingue come un esperimento interessante e non gratuito, richiedendo una durata di due ore per svelare i meccanismi della personalità di Cherubini. A differenza dei tradizionali lavori celebrativi che includono lunghe file di ospiti pronti a incensare l'artista, questo progetto non prevede interventi esterni o interviste posate. L'unico testimone e narratore è lo stesso Lorenzo Cherubini, accompagnato da una regia volutamente grezza che lo segue nei suoi spazi pubblici e privati.

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Il punto di partenza del racconto è il dietro le quinte dell'ultimo Jova Summer Party, evento che ha segnato un momento di ritorno in scena. L'analisi si sposta poi dal palco alla vita reale, indagando le zone d'ombra e le motivazioni profonde di un uomo che ha sempre utilizzato il proprio corpo come strumento principale della propria espressione artistica e della propria identità pubblica.

La Musica come Espressione di Vita

La musica occupa uno spazio marginale nella narrazione documentaristica, presentandosi non come una vocazione isolata ma come una forma concreta per dare struttura a una vita fuori dall'ordinario. Il titolo stesso, Jovanotti, indica che l'artista è presente dietro le canzoni in modo autentico e permanente. Le canzoni stesse, tranne quelle più autobiografiche che non corrispondono necessariamente ai successi più famosi, vengono escluse dalla colonna sonora principale del film.

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Il documentario evidenzia una certa severità di Cherubini verso se stesso e una forte ossessione per il proprio lavoro, elementi che emergono in controluce durante le riprese. Questa approccio sobrio e pudico permette all'artista di parlare dei propri traumi senza sbandieramenti eccessivi o una pornografia del dolore, creando una narrazione più onesta e profonda.

Traumi Familiari e Incidente del 2023

La narrazione affronta apertamente eventi cruciali della vita di Cherubini, partendo dal grave incidente avvenuto a Santo Domingo nel 2023. Questo episodio, descritto come una letteratura recente nella sua biografia, ha richiesto due operazioni dolorose e una riabilitazione intensa, costringendo l'artista al primo confronto diretto con la possibilità della morte o della fine della propria carriera.

Oltre al incidente, il film esplora la complessità delle relazioni familiari che hanno plasmato l'artista. Si cita la severità del padre che lavorava in Vaticano, la depressione della madre per la quale Cherubini ha sentito come missione farla sorridere, la disabilità di una zia che gli ha insegnato ad accettare il caos, e la scomparsa del fratello istruttore di volo in un incidente aereo, evento che ha segnato profondamente la sua vita.

Il Tempo Passa e la Perdita di Un'Opportunità

Il tema del tempo che passa e della morte conferisce al personaggio una profondità malinconica, rivelando che il sorriso di Cherubini è una costruzione consapevole e non una condizione permanente. Tuttavia, il documentario è considerato da alcuni una occasione persa per raccontare la carriera di uno dei fenomeni pop italiani degli ultimi quarant'anni, soprattutto in vista del prossimo quarto di secolo dalla sua debutto ufficiale.

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La pellicola si concentra sui giorni nostri e sul recente passato, tralasciando le numerose rinascite e reinvenzioni che hanno caratterizzato l'artista. La mancanza di immagini di repertorio e la scarsa attenzione ai cambiamenti sociali osservati nel tempo limitano la comprensione di una carriera che ha attraversato diverse ere geologiche, offrendo solo frammenti utili a spiegare la famiglia e le origini piuttosto che l'intera epopea artistica di Lorenzo Cherubini.