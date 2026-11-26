Jovanotti Due, docufilm di Zonta e Zoratti dedicato a Viola Cardinali, esce oggi 26 novembre 2026. Un'analisi emotiva sulla memoria familiare e la resilienza del cantautore.

Il 26 novembre 2026 segna una data significativa per la cultura musicale italiana con la debutto nelle sale del docufilm Jovanotti Due. La pellicola, diretta da Dario Zonta e Carlo Zoratti, esce in un momento preciso, coincidente con l'anniversario della scomparsa di Viola Cardinali, madre del celebre cantautore. Questo evento cinematografico non si presenta come una semplice cronaca di successi artistici, ma scende nelle radici più profonde dell'identità di Lorenzo Jovanotti.

La figura di Viola Cardinali al centro del racconto

Viola Cardinali, nata nel 1935 a Cortona, rappresenta il perno emotivo e stabile intorno a cui ruota la vita della famiglia Jovanotti. Nel film, il suo volto emerge con forza quando la musica smette di essere la voce principale della narrazione. Ella ha mantenuto unita la casa, gestendo i ritmi di una famiglia numerosa e piena di energie contrastanti.

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La madre di Lorenzo ha cresciuto quattro figli: Lorenzo, nato a Roma nel 1966, insieme a sua sorella Anna, e ai fratelli Bernardo e Umberto. Il suo ruolo è stato quello di un contrappeso necessario alle passioni forti e alle spinte esuberanti del figlio maggiore, garantendo un senso di appartenenza e cura domestica fondamentale per la formazione dell'artista.

La data simbolica e il dolore come compagno di viaggio

La scelta di distribuire Jovanotti Due nelle sale proprio il 26 novembre 2026 crea un'eco emotiva inevitabile per il pubblico. Quindici anni fa, il 26 novembre 2010, Viola Cardinali morì a Foligno, in Umbria, all'età di 75 anni. Le esequie si tennero nella chiesa di San Filippo a Cortona, città delle radici della famiglia.

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Lorenzo Jovanotti affronta il lutto con una riflessione matura, definendo il dolore come un compagno di viaggio. Questa consapevolezza emerge con particolare intensità nel contesto personale del cantautore, che continua a elaborare la perdita attraverso la memoria e l'arte, trasformando il vuoto lasciato dalla madre in una presenza viva e costante.

Il dolore familiare e la prova della resilienza

La narrazione del docufilm non ignora le altre ferite aperte nella storia della famiglia Jovanotti. Il ricordo di Viola si intreccia con la tragica scomparsa del fratello Umberto, avvenuta nel 2007 in un incidente aereo vicino a Latina. Questa perdita, insieme alla morte di entrambi i genitori, ha messo alla prova la resilienza dei fratelli superstiti.

Bernardo Cherubini, fratello di Lorenzo, condivide una testimonianza toccante riguardo alla propria crisi personale. Ha rivelato di aver pensato al suicidio in un momento di grande difficoltà, ma di essere stato salvato dalle parole del fratello Jovanotti. Questo aneddoto illustra come il legame fraterno e il supporto emotivo siano stati cruciali per attraversare i momenti più bui.

Viaggio fisico ed esplorazione interiore attraverso Cortona

La trama del film collega i movimenti fisici del cantautore, inclusi i suoi viaggi e le pedalate in bicicletta, a un'esplorazione interiore. Le strade di Cortona fungono da scenario per questa riflessione sull'identità. Il viaggio diventa un modo per mettere alla prova ciò che si porta dentro mentre si attraversano diverse stagioni della vita e luoghi significativi.

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Il docufilm cambia prospettiva guardando alla traiettoria di Jovanotti, mettendo al centro la figura della madre, lontana dai riflettori ma decisiva. Questo scarto tra la grandiosità del palcoscenico internazionale e la semplicità della memoria familiare offre una chiave di lettura nuova. Jovanotti Due rivela come l'energia travolgente dell'artista sia radicata in una solida base affettiva rappresentata da Viola Cardinali.