Il nuovo film dedicato a Viola Cardinali, madre di Jovanotti, esplora il dolore e la memoria dopo 16 anni dalla scomparsa, tra Cortona e Roma.

Il 26 novembre 2026, il mondo dello spettacolo italiano si concentra su una storia intima e potente, lontana dai riflettori dello scenario mainstream. Viene distribuito nelle sale cinematografiche un nuovo docufilm che indaga l'archetipo della famiglia e la figura centrale di Viola Cardinali, madre scomparsa del cantautore. L'opera non è semplicemente una biografia, ma un viaggio verso le radici che hanno plasmato l'identità dell'artista prima ancora della sua ascesa.

La memoria di Viola tra Roma e Cortona

Viola Cardinali, nata nel 1935, è stata la figura stabile in una famiglia dinamica e ricca di voci. La sua vita si è sviluppata su un asse affettivo che collegava la capitale Roma, luogo della nascita di Lorenzo Cherubini nel 1966, al borgo di Cortona, sede delle radici familiari. In questo contesto, la sua presenza ha rappresentato il contrappeso necessario alle passioni forti e agli slanci esuberanti dei figli, mantenendo la coesione domestica.

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La sua scomparsa è avvenuta il 26 novembre 2010, quando aveva 75 anni, a Foligno, in Umbria. I funerali si sono celebrati nella chiesa di San Filippo a Cortona. La coincidenza del lancio del film proprio nell'anniversario di quell'evento aggiunge un peso emotivo significativo, trasformando la pellicola in un racconto di affetti che resistono al tempo e al vuoto lasciato.

Il dolore come compagno di viaggio

Il docufilm, firmato da Dario Zonta e Carlo Zoratti, esamina la gestione del lutto attraverso la prospettiva di Lorenzo Cherubini. Due anni dopo l'incidente in bicicletta che ha coinvolto l'artista, il dolore non è stato visto come un ostacolo, ma come una compagnia. La citazione chiave del film sottolinea che questo dolore accompagnerà il cammino, indicando una distanza futura da percorrere insieme alla memoria della madre.

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L'attenzione non è limitata solo alla perdita della madre, ma si estende alle ferite familiari pregresse. Si ricorda la morte del fratello Umberto, avvenuta nel 2007 in un incidente aereo vicino a Latina. Questa perdita, insieme alla scomparsa di entrambi i genitori, ha contribuito a creare un contesto di vulnerabilità che il film cerca di raccontare con onestà.

L'impatto di Bernardo Cherubini

Un aspetto cruciale dell'opera è l'intersezione con le esperienze di altri membri della famiglia, in particolare Bernardo Cherubini. La sua testimonianza rivela un momento di profonda crisi personale, in cui ha pensato al suicidio. A salvarlo è stato l'ascolto delle parole del fratello Lorenzo, dimostrando come il legame familiare possa essere un meccanismo di resilienza potente durante i momenti più bui.

Le esplorazioni interiori e i spostamenti reali, incluse le pedalate attraverso le strade di Cortona, diventano metafore della vita. Queste esperienze mettono alla prova ciò che si porta dentro mentre si attraversano diverse stagioni e luoghi. La madre, nonostante la sua assenza fisica, rimane una presenza quieta e viva che accompagna il movimento senza trattenerlo.

Una nuova visione del percorso artistico

Scegliere di mettere al centro la figura di Viola Cardinali cambia radicalmente la narrazione della traiettoria artistica di Jovanotti. Il film sposta l'attenzione dalla vetrina del successo alle fondamenta emotive che lo hanno reso possibile. Questo scarto tra la grandezza del palcoscenico e la semplicità della memoria familiare offre una prospettiva più umana e universale.

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Il documentario invita il pubblico a riflettere su come le figure familiari lontane dai riflettori siano decisive nell'architettura degli affetti. Attraverso le storie di Lorenzo, Anna, Bernardo e Umberto, viene ricostruito un quadro complesso di amore, perdita e rinascita. L'opera si configura come un evento speciale che celebra la vita attraverso il ricordo, conferendo nuova vita a un capitolo fondamentale della storia personale dell'artista.