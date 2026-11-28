Roberto Gualtieri consegna la massima onorificenza a Lorenzo Cherubini, che racconta del legame con Roma, della morte dei genitori e della fine dell'affitto vaticano.

Il cantautore Lorenzo Cherubini, universalmente noto come Jovanotti, ha ricevuto la massima onorificenza cittadina, la Lupa Capitolina, dalle mani del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. La cerimonia si è tenuta nell'Aula Giulio Cesare, un luogo simbolico che ha fatto da cornice a un evento carico di emozioni personali e professionali per l'artista.

La cerimonia e il legame con la città eterna

Jovanotti ha accolto il riconoscimento con profonda gratitudine, definendosi un ragazzo fortunato in un anno pieno di significati. Durante l'evento, ha sottolineato la sua identità complessa, nata e cresciuta a Roma, ma anche profondamente radicata nelle sue origini toscane e nella sua dimensione di cittadino del mondo. Ha descritto la Capitale come la sua culla, il luogo fondamentale dove si sono formati il suo senso estetico e la sua empatia verso le persone.

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L'artista ha citato esplicitamente il brano "Ragazzo fortunato" come quello che meglio richiama il suo rapporto con la città. Nel suo discorso ufficiale davanti all'amministrazione capitolina, ha ringraziato il sindaco per l'onorificenza, ricordando che i suoi sensi e la sua formazione artistica si sono plasmati in quelle strade. Ha voluto inoltre dedicare un passaggio emozionante ai suoi genitori, in particolare al padre, che era follemente innamorato di Roma e ha trasmesso questa passione ai figli.

Morte dei genitori e fine del affitto vaticano

Un momento centrale del discorso di Jovanotti ha riguardato i recenti lutti familiari e le conseguenti ripercussioni sulla sua vita quotidiana nella Capitale. L'artista ha spiegato di aver vissuto per molti anni a Milano, dove ha spostato il baricentro delle sue attività lavorative, ma di sentire oggi una rinnovata spinta a riavvicinarsi a Roma.

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Hanno però venuto meno i suoi punti di riferimento abitativi. Jovanotti ha rivelato che, dopo la morte dell'ultimo dei suoi genitori, il Vaticano gli ha ritirato la casa in affitto. Questa notizia ha segnato un punto di svolta, privandolo della stabilità che aveva avuto per anni. Nonostante la mancanza di un punto d'appoggio fisico, l'artista ha annunciato con certezza che tornerà presto nella città in cui si è formato.

Impegno per il futuro e orgoglio cittadino

La Lupa Capitolina rappresenta per Jovanotti non solo un premio, ma un impegno preso con la comunità. L'artista ha dichiarato di sperare di meritare questo titolo d'onore, impegnandosi a lavorare per il futuro della città. Ha definito Roma una città che educa alla bellezza e al cosmopolitismo, valori che ha cercato di trasmettere anche attraverso la sua musica e la sua arte.

Il riconoscimento arriva a distanza di anni da quando Jovanotti ha interrotto la sua presenza stabile nella città, scegliendo di vivere altrove. Tuttavia, la cerimonia di oggi ha riaffermato il suo legame indissolubile con Roma. L'artista ha ribadito che, nonostante le distanze geografiche e i cambiamenti familiari, la sua identità rimane profondamente romana, pronta a rifiorire non appena avrà trovato una nuova casa stabile.