Lorenzo Cherubini a 60 anni racconta la sua vita nel documentario 'Lorenzo - L'incredibile avventura'. Analisi dei temi familiari e artistici con i registi Zonta e Zoratti.

Lorenzo Cherubini, noto universalmente come Jovanotti, ha recentemente compiuto sessant'anni, un traguardo anagrafico che celebra un artista il cui nome evoca già un "giovanotto" ventunenne trasformatosi in un fenomeno commerciale di portata storica. La data dei suoi sessanta anni coincide simbolicamente con gli ottanta imminenti del Piccolo Teatro di Milano, fondato da Giorgio Strehler e Paolo Grassi con l'ambizioso progetto di reinventare il teatro italiano nel dopoguerra. Milano offre oggi l'occasione di riflettere su due percorsi artistici che il tempo ha contraddetto, dimostrando come la creatività possa resistere e maturare attraverso decenni di attività continua.

La pellicola documentaria sui registi italiani

Il documento centrale di questa riflessione è il film "Lorenzo - L'incredibile avventura di Jovanotti", opera diretta da Dario Zonta e Carlo Zoratti. La pellicola ha una durata di poco più di ottanta minuti e si snoda attorno a una bellissima casa di pietra situata a Cortona, in Toscana. Questo scenario toscano funge da sfondo intimo per le conversazioni registrate, creando un contrasto visivo e narrativo con la grandiosità delle tournée globali dell'artista lucchese.

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I due registi hanno scelto un approccio insolito per la generazione dei documentaristi, rinunciando alla presenza di un fonico esterno. Hanno lavorato con una piccola macchina da presa, privilegiando la spontaneità e l'approccio non invasivo. Questa metodologia ha permesso di conquistare un privilegio raro: trascorrere giornate intere con Lorenzo Cherubini senza la necessità di estrarre immediatamente materiale utile per il montaggio finale.

La relazione artistica con Rick Rubin

La produzione del documentario non è avvenuta nel vuoto, ma è nata in un periodo di intensa concentrazione creativa. Il lavoro è cominciato prima dell'evento Jova Beach Party del 2019 e si è protratto ben oltre il drammatico incidente ciclistico verificatosi nell'estate del 2023. Nel mezzo di questa timeline, Cherubini si trovava in preparazione di un nuovo disco nella regione Toscana.

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Un elemento chiave di questa fase creativa è stata la collaborazione con il produttore discografico statunitense Rick Rubin. Questo periodo ha offerto a Lorenzo lo spazio e l'agio necessari per raccontarsi, sia attraverso la musica che attraverso le immagini. La vicinanza con Rubin ha influenzato l'atmosfera di silenzio e riflessione che permea gran parte del film, separandola dalla frenesia dei concerti.

Gli affetti familiari e la memoria visiva

La natura degli affetti raccontati nel documentario sorprende per la sua intensità privata. Dato che Lorenzo ha dedicato diverse delle sue canzoni più amate alla donna della sua vita e alla figlia, il pubblico potrebbe aspettarsi una narrazione focalizzata sulla famiglia nucleare. Invece, le presenze di Francesca e Teresa sono tratteggiate con discrezione, lasciando emergere figure più profonde.

Particolarmente toccanti risultano i ricordi della madre e il persistente desiderio di proteggerla da parte dell'artista. Il film esplora la tenerezza del rovesciamento dei ruoli, quando un figlio adulto inizia a percepire la fragilità di chi in precedenza aveva il compito di proteggerlo. Questa dinamica emotiva costituisce una delle ragioni fondamentali del successo del documentario, offrendo uno spaccato umano autentico.

La storia dell'incidente e la riabilitazione

L'evoluzione artistica di Cherubini viene accompagnata da immagini che documentano la sua esperienza di malato. Le riprese includono il momento dell'incidente, il percorso di riabilitazione e la necessità di un nuovo intervento chirurgico. Queste sequenze, girate dallo stesso Lorenzo, punteggiano il percorso nella memoria, mostrando la vulnerabilità dietro la figura pubblica.

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Cherubini conosce bene il gusto del racconto audiovisivo in prima persona. La sua esperienza è testimoniata anche dalle due edizioni di "Non voglio cambiare pianeta", nate dalle sue traversate in bicicletta in Sud America. Questa familiarità con la cinepresa ha reso possibile una "memoria aumentata", definita così dai registi, che combina materiali autobiografici con repertori esterni.

Evoluzione musicale e riconoscimento critico

La rinuncia alla cronologia rigida della carriera permette di interrogare il repertorio musicale in cerca di corrispondenze con la vita interiore dell'artista. Si privilegiano talvolta pagine meno popolari, mostrando la strada fatta dal ragazzo degli anni Ottanta. Il suo percorso spazia dal rap al funk, alle musiche del mondo fino alla canzone d'autore italiana contemporanea.

Questa evoluzione è documentata attraverso dischi significativi come "Lorenzo 1994", "Capo Horn", "Safari" e "Ora", fino all'attuale collaborazione con Rubin. Il rapporto fertile con il cinema è stato riconosciuto dal David di Donatello nel 2010 per "Baciami ancora", canzone scritta per l'omonimo film di Gabriele Muccino. Il lavoro dei montatori Irene Breda e Andrea Bottari è stato decisivo per assecondare la natura divagante del pensiero di Lorenzo attraverso questi materiali diversificati.