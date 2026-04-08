Jovanotti: Tra concerti, compleanni e la filosofia della festa. Un'intervista esclusiva

In vista del suo sessantesimo compleanno, Jovanotti si confida in un'intervista parlando di musica, social, hater e del suo nuovo tour estivo. Un viaggio tra passato, presente e futuro, con un focus sulla filosofia della festa.

I commenti di odio sui social? Li ignora. Non si sofferma su chi parla a vanvera: 'Stai zitto, tu che vai a Bilderberg'. La prima volta ha cercato su Google cosa fosse. Invecchiare? Niente di entusiasmante”: così Jovanotti si appresta a compiere sessant'anni (e non li dimostra) il prossimo 27 settembre.

Sempre impegnato con concerti in tutto il mondo, in attesa di dare il via al Jova Summer Party 2026 – L’Arca di Loré, il nuovo tour estivo itinerante che dal 7 agosto al 13 settembre toccherà città come Olbia, Barletta, Palermo, Napoli, concludendosi con due date al Circo Massimo di Roma, il 12 e 13 settembre. Parlando del compleanno – Perché il mio lavoro è fare festa. I quarant'anni li ho festeggiati con Teresa e Francesca a Tokyo. Vede, organizzare una festa, creare una festa è una cosa seria. La festa è una teoria del mondo, in una festa si fa vivere un mondo teorico. La festa è una compressione della vita. E la festa, come ogni teoria, condiziona la realtà. E non c’è niente di esaltante, a parte la sensazione di avere uno sguardo più sereno rispetto alla complessità della vita. Quello sguardo è bello. È come aver visto tutto tre volte. I pantaloni che si allargano, si stringono e poi si allargano di nuovo. Le giacche strette, ampie e poi strette ancora. Ciò che va, ritorna e poi scompare è una metafora di molte cose. Oggi mi sorprende vedere mia figlia che indossa i look che usavo negli anni Novanta. Però, posso dirlo? Quanto mi infastidisce impiegare così tanto tempo a recuperare dopo un concerto? Il discorso si sposta poi sulla tecnologia e sugli hater online: Non li leggo. E quando mi è capitato di trovare qualche messaggio d’odio, vado a guardare il profilo di chi l’ha lasciato e capisco che è persino peggio del commento. Senza menzionare quelli che mi scrivono: Stai zitto tu che vai a Bilderberg. Sa che la prima volta ho dovuto cercare su Google cos'era Bilderberg? Però, dalla mia casa discografica mi dicono che ci sono giovani artisti che si lasciano sopraffare da certi commenti. Infine, un aneddoto sul suo debutto a Radio Deejay: Settembre 1986, il giorno in cui la mia vita cambiò. Arrivo da Roma con il treno notturno a Milano verso le sei del mattino. Prendo il tram e vado in via Massena, alla sede di Radio Deejay. Quell’estate avevo lavorato a Palinuro ed ero rimasto senza soldi. Mia madre mi prestò cinquecentomila lire. Sono tanti soldi, mi disse. E io ‘lo so mamma, ma forse mi fermo a Milano per un po’. Che donna, mia madre: ha sempre creduto in me. Quanto è stato importante avere il suo sguardo di fiducia sempre al mio fianco. Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro Accedere a tutti gli articoli del quotidiano tramite app e sito. Accedere all'archivio completo de il Fatto Quotidiano. Accedere a uno sconto dedicato a 4 corsi esclusivi della Scuola del Fatto. Accedere a tutti i programmi di TvLoft. Sconto del 20% sul nostro shop online. Tesseramento alla Fondazione il Fatto Quotidiano a € 5,00 (anziché € 20,00)





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