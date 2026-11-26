La labrador Joy ha individuato un tumore al pancreas in Barbara Guerra grazie al suo fiuto. L'Ulss 2 ha creato un progetto per animali in ospedale.

Una labrador di nome Joy ha svolto un ruolo fondamentale nella diagnosi di un tumore al pancreas della sua proprietaria, Barbara Guerra. La donna di 53 anni, residente a Nervesa della Battaglia in provincia di Treviso, ha iniziato a notare un comportamento anomalo da parte del suo cane. Joy, una labrador di due anni, premeva ripetutamente il muso su un punto specifico dell'addome di Barbara per settimane. Questo gesto inusuale ha spinto la donna a richiedere controlli medici più approfonditi, portando alla scoperta della malattia.

Il ruolodel cane nella diagnosi precoce

Tutto è iniziato nella primavera del 2025, quando Barbara Guerra ha cominciato ad accusare dolori addominali di intensità crescente. I primi esami medici non sono riusciti a chiarire l'origine esatta di questi disturbi. Nel frattempo, Joy ha mostrato un cambiamento di carattere, diventando meno vivace e cercando costantemente il contatto fisico con la proprietaria. L'animale ha concentrato la sua attenzione su una specifica zona del ventre, guidando l'indagine medica.

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Gli accertamenti hanno rivelato una piccola lesione al pancreas, che è aumentata di dimensioni nei mesi successivi. A settembre è arrivata la diagnosi definitiva di tumore. La prontezza con cui Barbara ha risposto al comportamento del cane ha permesso di intercettare la malattia in una fase iniziale. Joy ha accompagnato Barbara nel difficile percorso di cura, diventando un punto di riferimento emotivo.

Progetto Compagnia che Cura in Veneto

Nel novembre del 2025, Barbara Guerra ha iniziato un ciclo di chemioterapia. Le sedute, che potevano durare fino a sei ore, si ripetevano ogni due settimane. La riduzione della massa tumorale ha consentito successivamente agli specialisti di intervenire chirurgicamente. L'operazione è stata eseguita presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso, con successo per la paziente.

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Durante il percorso terapeutico, Barbara e il marito Antonio hanno richiesto all'azienda sanitaria di permettere alla labrador di entrare in ospedale. L'Ulss 2 Marca Trevigiana ha risposto positivamente, dando vita al progetto sperimentale Compagnia che cura. Questa iniziativa consente ai pazienti oncologici di essere accompagnati dai propri animali domestici durante le terapie.

Il progetto rispetta rigorose condizioni di sicurezza e igiene per garantire la salute di tutti. Il 15 aprile 2026, Barbara ha incontrato Joy in uno spazio appositamente predisposto all'interno della struttura sanitaria. Un altro momento significativo si è verificato il 10 giugno, quando Joy ha assistito a un'intera seduta di chemioterapia. L'evento ha avuto luogo nel day hospital oncologico dell'ospedale San Valentino di Montebelluna.

Riconoscimenti e validazione scientifica

Per il suo comportamento eccezionale, Joy ha ricevuto il riconoscimento Primus inter pares del Premio internazionale Fedeltà del cane. La cerimonia si è tenuta lo scorso 16 agosto a San Rocco di Camogli, in provincia di Genova. Il premio celebra la lealtà e la capacità degli animali di supportare i proprietari in momenti difficili.

La capacità dei cani di individuare malattie attraverso l'olfatto è oggetto di studi scientifici da anni. Le cellule tumorali possono produrre composti organici volatili che alterano l'odore del respiro o di altri campioni biologici. Alcune sperimentazioni condotte con animali appositamente addestrati hanno ottenuto risultati promettenti in questo campo diagnostico.

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La Fondazione Airc precisa tuttavia che l'olfatto dei cani non rappresenta un metodo diagnostico validato ufficialmente. Il comportamento di Joy ha comunque contribuito in modo decisivo a convincere Barbara a sottoporsi a ulteriori accertamenti medici. La vicenda dimostra come l'istinto animale possa talvolta integrare la medicina moderna.

Impatto clinico e futuro delle terapie

La storia di Barbara e Joy evidenzia l'importanza di prestare attenzione ai segnali del corpo e ai cambiamenti comportamentali degli animali domestici. Il successo terapeutico ha trasformato una diagnosi tempestiva in una remissione significativa. Il progetto Compagnia che cura continua a essere una risorsa preziosa per i pazienti oncologici.

L'esperienza ha aperto la strada a possibili sviluppi futuri nell'integrazione di animali di supporto nelle strutture sanitarie. La collaborazione tra medici, pazienti e animali offre un approccio olistico alla cura. La lealtà di Joy rimane un esempio di come il legame uomo-animale possa avere un impatto reale sulla salute pubblica.