JRE Colonia: Giovani Chef Tracciano la Via dell'Ottimizzazione e dell'Esperienza Autentica

Al congresso JRE di Colonia, i giovani ristoratori hanno delineato un futuro della cucina basato sull'ottimizzazione, la semplificazione, l'attenzione al cliente e un'ospitalità autentica, abbandonando la ricerca di innovazioni complesse e lo storytelling forzato.

Al congresso biennale di JRE -Jeunes Restaurateurs, tenutosi a Colonia, i giovani chef hanno delineato le direzioni future della ristorazione. L'associazione, ora intercontinentale con l'adesione di ristoratori da Argentina, Perù e Cile, ha analizzato le sfide e le opportunità di un settore in continua evoluzione, promuovendo lo scambio di esperienze e il networking.

La domanda centrale del congresso riguardava l'evoluzione della cucina contemporanea e il futuro della professione di ristoratore. È emersa una chiara tendenza: il futuro non risiede in grandi innovazioni, ma in piccole scelte quotidiane e condivise. Daniel Canzian, presidente internazionale di JRE, ha sottolineato che la parola chiave è l'ottimizzazione.

“Parlare di futuro non significa solo innovazione; 'ottimizzazione' descrive meglio la cucina che verrà”. Ottimizzare e semplificare sono considerate decisioni culturali, non solo operative. Ogni piatto è un intreccio di cultura, tecnica, economia e lavoro di squadra. La sfida non è nell'uso della tecnica o degli ingredienti, ma nelle scelte condivise che conferiscono un significato profondo ai piatti.

Il futuro è nelle piccole azioni quotidiane, nell'ottimizzazione senza complicazioni, per diventare più resilienti e adattabili. L'attenzione si sposta dal piatto al cliente, con la necessità di ascoltare le sue esigenze e semplificare la comprensione del piatto stesso, restituendogli il ruolo di protagonista della sua esperienza culinaria. Si critica lo storytelling forzato, privilegiando l'immediatezza e l'autenticità del piatto.

Massimiliano Mascia, chef del San Domenico di Imola, premiato da JRE per la sua capacità di innovare nel rispetto della tradizione, concorda: “Stiamo tornando a un approccio più centrato sull'esperienza del cliente”. Mascia critica l'eccessiva autoreferenzialità e l'enfasi sulla tecnica a discapito del benessere del commensale. La semplificazione è una direzione concreta: pochi ingredienti, di qualità, senza eccessi. Si contesta la tendenza a giustificare ogni piatto con narrazioni complesse, preferendo la semplicità e la genuinità.

Alberto Basso, presidente di JRE Italia, sottolinea il ritorno a sapori e tecniche antiche, a piatti più semplici e diretti. Nonostante le sfide, c'è vitalità nel settore, con un ricambio generazionale e una forte passione per la cucina. L'attenzione al cliente è centrale: si ricerca una cucina semplice, di qualità, che colpisca immediatamente i sensi e l'emozione.

Infine, si evidenzia l'importanza dell'ospitalità come elemento distintivo del ristorante contemporaneo, definita 'signature hospitality': un'accoglienza autentica, riconoscibile e responsabile, che vada oltre la semplice esecuzione tecnica per creare un'esperienza memorabile. La perfezione non è sufficiente; i clienti cercano connessione autentica e calore umano





LaStampa / 🏆 16. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

JRE Ristorazione Cucina Ottimizzazione Ospitalità Chef

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jre International Awards: L'eccellenza della cucina europea guarda al futuro con Re-GenerationI Jeunes Restaurateurs celebrano a Colonia l'innovazione e la sostenibilità con i Jre-International Awards. Annunciata l'espansione in Sud America e il prossimo congresso in Slovenia.

Read more »

Formazione per i più giovani, AsConAuto punta sul training con EnaipFavorire l'ingresso dei giovani in un settore alle prese da anni con la carenza di personale qualificato: è questo l'obiettivo dell'impegno di AsConAuto, l'associazione dei concessionari italiani impegnata nella distribuzione dei ricambi originali, che da ...

Read more »

Parte su Telemolise il Tg Lis, tutto realizzato da redazione di giovani disabiliCAMPOBASSO - Al via lunedì prossimo, 20 aprile, il Tg Lis, il telegiornale nella lingua dei segni prodotto dal gruppo editoriale Telemolise e interamente realizzato da una redazione composta da quattro giovani laureati con invalidità certificata all'80%, a...

Read more »

Chi sono i giovani più influenti che compaiono nella classifica TIME 100?Tra le 100 personalità selezionate, 9 hanno meno di 31 anni

Read more »

Il realismo dei giovani chef: meno storytelling, le ricette devono parlare da soleParole chiare al congresso dei JRE-Jeunes Restaurateurs d’Europe: “I clienti cercano una cucina ricercata ma semplice, che vada subito a testa, cuore e pancia;…

Read more »

Torna il Premio Giovani comunicatori per giovani talenti IcchGiunto alla sua nona edizione

Read more »