Jre International Awards: L'eccellenza della cucina europea guarda al futuro con Re-Generation

I Jeunes Restaurateurs celebrano a Colonia l'innovazione e la sostenibilità con i Jre-International Awards. Annunciata l'espansione in Sud America e il prossimo congresso in Slovenia.

Il prestigio dell’ alta cucina europea si è dato appuntamento nella suggestiva cornice del giardino botanico Flora Köln di Colonia, dove gli chef dell’associazione Jeunes Restaurateurs hanno abbandonato le tradizionali divise bianche per indossare smoking e papillon in occasione di una serata di gala memorabile.

L’evento, celebrato in un’atmosfera di grande solennità e convivialità, ha fatto da palcoscenico per la consegna dei Jre-International Awards, i prestigiosi riconoscimenti biennali che premiano l’eccellenza nel settore durante il congresso internazionale dell’associazione. Il tema centrale dell’edizione di quest’anno, battezzata con il titolo evocativo Re·Generation, Seed the Future, ha offerto un terreno fertile per dibattiti cruciali sulla sostenibilità, l’innovazione tecnologica e gestionale, l’ospitalità d’avanguardia e il potenziamento della collaborazione internazionale tra i professionisti del settore. Daniel Canzian, presidente internazionale di Jre, ha aperto i lavori sottolineando con forza la missione dell’organizzazione: sostenere i giovani talenti e accompagnare con lungimiranza la crescita delle nuove generazioni di ristoratori europei. Secondo Canzian, il concetto di Re-Generation non è soltanto uno slogan, ma un invito a una riflessione profonda su come le tradizioni gastronomiche possano evolvere preservando la propria identità, adottando al contempo una visione olistica che integri il benessere del team e il rispetto per le materie prime, superando i confini stretti della singola cucina. Il dibattito è proseguito con interventi di alto profilo da parte dei vicepresidenti, i quali hanno delineato le sfide del futuro. Nicolai Wiedmer, rappresentante della Svizzera, ha insistito sulla trasformazione del ruolo dello chef, che oggi non è più soltanto un creativo ai fornelli ma un vero imprenditore dell’ospitalità, la cui sopravvivenza economica e professionale dipende dalla capacità di fare rete e valorizzare il capitale umano. Sulla stessa lunghezza d’onda si è espressa l’austriaca Katrin Steindl, che ha voluto porre l’accento sulla sala e sul servizio. Per Steindl, l’ospitalità deve tornare al centro dell’esperienza gastronomica, diventando una responsabilità condivisa e rendendo la ristorazione un ambiente lavorativo accogliente e gratificante, in cui le nuove generazioni possano sentirsi orgogliose di costruire una carriera solida. Queste riflessioni sono state la cornice ideale per la proclamazione dei sei premi internazionali, che hanno visto una significativa partecipazione italiana, con numerosi candidati che hanno portato alta la bandiera della cucina del Bel Paese in una competizione caratterizzata da standard qualitativi elevatissimi. Particolarmente rilevante è stato il Premio Re·Generation, assegnato allo chef italiano Massimiliano Mascia del San Domenico di Imola, un riconoscimento che premia la capacità di mantenere vivo il legame con la tradizione pur innovando costantemente attraverso una firma creativa originale e contemporanea. La cerimonia ha inoltre segnato una svolta storica per il futuro di Jeunes Restaurateurs con l’annuncio ufficiale dell’espansione dell’associazione verso il Sud America. Questo passaggio segna una nuova fase strategica, rafforzando la vocazione globale dell’organizzazione e favorendo uno scambio interculturale senza precedenti con l’ingresso di ristoratori provenienti da Argentina, Cile e Perù. Un’espansione che si inserisce perfettamente nel percorso di crescita avviato fin dalla nascita dell’associazione in Francia nel 1974. Oggi, con oltre 400 ristoranti e 160 hotel in 16 Paesi, Jre conferma il suo ruolo di pilastro fondamentale per l’industria gastronomica europea, con un occhio sempre più rivolto alle prospettive globali. In Italia, l’associazione vanta una presenza forte con circa settanta associati sotto la guida del presidente nazionale Alberto Basso. Mentre l’eco del successo dell’evento di Colonia si affievolisce, lo sguardo corre già al futuro: la comunità di Jeunes Restaurateurs si è già data appuntamento per il 2028, anno in cui sarà la Slovenia a ospitare il prossimo congresso internazionale, promettendo di continuare il percorso di rigenerazione intrapreso e di consolidare le relazioni tra i grandi protagonisti dell’ospitalità mondiale





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