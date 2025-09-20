Juan Pablo Montoya: Un campione tra eccessi, tragedie e vittorie

Un ritratto dell'irriverente e talentuoso Juan Pablo Montoya, tra successi in pista, momenti drammatici e la sua inconfondibile personalità. Dalle prime apparizioni in F1 alle vittorie più significative, un viaggio nella carriera del pilota colombiano, tra eccessi, tragedie e il suo spirito indomabile.

Il suo sorriso, aperto e talvolta sguaiato, è sempre stato un tratto distintivo. In molti lo hanno sempre considerato un pilota difficile, un personaggio scomodo. Juan Pablo Montoya , però, fregandosene, ha sempre spinto il pedale a tavoletta, guadagnandosi il rispetto dei colleghi. La sua carriera è costellata di episodi singolari, a partire dal suo ingresso nel paddock di Formula 1 a Indianapolis nel 2000.

Si presentò con una maglietta con uno sponsor in bella vista, un giovane con il titolo CART in tasca, conquistato nella sua prima stagione nel 1999, e reduce dalla vittoria nella 500 Miglia di Indianapolis, che lo aveva proiettato verso la F1. Un personaggio già noto e autorevole. Lo intervistai nel box Williams, scuderia con cui avrebbe corso nel 2001 e per la quale faceva il tester. Jacques Villeneuve, campione del mondo, non gradiva che Montoya provasse la monoposto lo stesso giorno, forse temendo il confronto cronometrico. L'intervista, non autorizzata, avvenne grazie all'amico Max Papis. Montoya, sorpreso dal ricco e complicato ambiente della F1, regalò poche parole, ma il suo sorriso colpì. L'ufficio stampa Williams, dopo un breve lasso di tempo, mi chiese di restituire la cassetta, per via dello sponsor. Montoya, inconsapevole di portare sulla maglietta il nome di un competitor del main sponsor, rispose che i soldi li aveva visti solo da quel lato, dimostrando fin da subito la sua personalità senza fronzoli. Il colombiano, tuttavia, ha sempre dimostrato una grande sensibilità e un cuore d'oro. A Monza, per il suo primo Gran Premio d'Italia, il destino gli riservò un fine settimana denso di emozioni. L'11 settembre di quell'anno, Montoya e l'amico Beppe Giannotta partirono da Monte-Carlo ascoltando le notizie dell'attentato alle Torri Gemelle, una tragedia mondiale che creò un'atmosfera cupa. La situazione era complicata, sia a livello psicologico che sportivo, poiché Montoya non aveva ancora trovato la giusta intesa con la monoposto. Il 16 era il compleanno del padre, il 20 il suo: lo spirito non era certo di festa. Il 15 settembre, un'altra tragedia colpì l'Italia e il mondo del motorsport: Alex Zanardi subì un grave incidente, perdendo le gambe e finendo in coma. Proprio quel giorno, Montoya conquistò la sua prima pole position in F1. Un'atmosfera drammatica avvolse il circuito e il Gran Premio. Frank Williams, amico di Zanardi, fu erroneamente informato della morte dell'italiano. Nessuno voleva festeggiare la pole, nemmeno Montoya. Il destino volle che Montoya prendesse il posto di Zanardi in Indycar e poi in Williams, un segno del destino? Il 16, Montoya tirò fuori una grinta mai vista, forse come reazione a tutto ciò che stava accadendo, conquistando una vittoria, la sua prima in F1, senza praticamente rivali. Alla fine della gara, sentì il bisogno di ringraziare personalmente tutti i suoi meccanici, salutandoli uno per uno, facendo attendere il presidente BMW, che comprese e si congratulò con il vincitore. Pochi giorni dopo, in prossimità del suo compleanno, Montoya cercava di metabolizzare il dramma e la gioia della vittoria. Un personaggio unico nel suo genere, capace di performance eccezionali e di grande umanità





