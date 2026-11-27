Il brasiliano Juary è scomparso a 67 anni per infarto. Ex campione del Porto con la Champions e idolo dell'Avellino, lascia un'eredità calcistica immensa e un dolore immenso.

È scomparso all'età di 67 anni Juary, storica leggenda del calcio brasiliano e simbolo di club come l' Avellino, l'Inter e il Porto. La morte è stata causata da un infarto improvviso, confermando la notizia il Santos FC, la società dove il giocatore ha iniziato la sua carriera ed è diventato un idolo. La notizia ha scosso profondamente il mondo del calcio, ricordando la figura carismatica di un attaccante dal grande cuore e dalla tecnica unica.

La morte e il tributo del Santos FC

Il Santos Futebol Clube ha annunciato ufficialmente la scomparsa del suo idolo avvenuta nella notte di giovedì. Il messaggio istituzionale esprime un dolore profondo per la perdita di una figura che ha contribuito a rendere eterna l'identità del club. Juary era considerato una delle icone della generazione nota come Meninos da Vila, un gruppo di talenti che ha portato la squadra alla vittoria del Campionato paulista nel 1978. Il club ha sottolineato come il giocatore abbia lasciato un'impronta indelebile nella storia sportiva brasiliana.

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Le statistiche e il rapporto con il Santos

Il rapporto tra Juary e il Santos FC è stato denso di successi e memorie. Durante la permanenza con la maglia sacra del club di San Paolo, il giocatore ha disputato complessivamente 229 partite ufficiali. In queste apparizioni, ha segnato 101 gol, posizionandosi al 23° posto nella classifica dei migliori marcatori nella storia del Santos FC. Questi numeri rappresentano solo l'inizio di una carriera che avrebbe avuto enorme risonanza internazionale, trasformando un talento locale in una star globale del calcio.

Il legame unico con l'Avellino e l'Irpinia

In Italia, Juary è rimasto indissolubilmente legato all'Avellino, dove arrivò nel 1980 divenendo subito l'idolo del Partenio. La sua celebrazione dopo ogni gol, danzando attorno alla bandierina di calcio d'angolo, è diventata un'immagine iconica del tifoso avellinese. Il legame con la città si fece ancora più forte dopo la tragedia del terremoto dell'Irpinia, che coinvolse profondamente il giocatore. Questa esperienza condivisa con il popolo locale e i colori sociali rafforzò un affetto duraturo, oltre alle 34 presenze e ai 13 gol realizzati con la maglia biancoverde.

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L'Europa, l'Inter e la Champions con il Porto

Dopo l'esperienza in Campania, il trasferimento all'Inter di Milano non portò lo stesso successo, con il giocatore che faticò ad ambientarsi nel contesto milanese. Le sue carriere successive lo videro giocare per Ascoli e Cremonese, ma il momento più alto arrivò con il FC Porto. Nel 1987, Juary vinse la Coppa dei Campioni, la massima competizione europea per club, sconfiggendo il Bayern Monaco di Lothar Matthäus. Nella finale di Vienna, vinta per 2-1, Juary segnò la rete decisiva, assicurandosi un posto permanente nella storia del calcio europeo e mondiale.

Il ritiro, la nazionale e l'eredità postuma

Oltre alla carriera da club, Juary ha vestito la maglia della nazionale brasiliana, contribuendo alle glorie del calcio verdeoro. Dopo il ritiro dalle scene, ha collaborato con il settore giovanile del Santos FC, partecipando a numerosi eventi del club con il suo tipico carisma e calore umano. Il club esprime vicinanza alla sua famiglia, agli amici e a milioni di tifosi che lo hanno seguito negli anni. Il tributo finale celebra un personaggio unico nella storia del Santos, ringraziano per tutto ciò che ha scritto con il Manto Sacro, invitando tutti a riposare in pace.