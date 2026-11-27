Juary, l'attaccante brasiliano celebre per la sua danza sotto il Partenio, è morto a 67 anni a Poços de Caldas. Il contributo decisivo alla salvezza dell'Avellino nel 1981.

Juary, leggendario attaccante brasiliano noto al pubblico italiano per la sua stagione all' Avellino e il successo con il Porto, è deceduto nella serata di giovedì 26 novembre. L'evento è avvenuto a Poços de Caldas, nel Brasile, dove il giocatore era ricoverato da circa un mese. La sua scomparsa ha colpito profondamente non solo la patria d'origine, ma anche la comunità sportiva italiana che ha avuto modo di ammirarlo in azione.

La sua carriera è segnata da gesti iconici, tra cui la celebre corsa verso la bandierina del calcio d'angolo e il balletto celebrativo dopo ogni gol. Quel sorriso contagioso è rimasto impresso nella memoria dei tifosi del Partenio, dove Juary è diventato un idolo assoluto. La sua presenza in campo ha lasciato un segno indelebile nella storia dello sport italiano degli anni Ottanta.

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L'arrivo in Irpinia e il legame storico

Il presidente Antonio Sibilia portò l'attaccante in Irpinia nell'estate del 1980. Questo trasferimento avvenne in un momento cruciale, quando il calcio italiano riaprì finalmente le frontiere agli stranieri. Juary entrò immediatamente a far parte della storia biancoverde, imponendosi come una figura centrale nella squadra della città di Avellino.

Descritto come minuzioso, velocissimo e imprendibile negli spazi, Juary divenne ben presto il cuore offensivo del reparto. La sua tecnica e la sua intelligenza tattica permisero di dominare le difese avversarie. La tifoseria biancoverde lo sostenne con entusiasmo, riconoscendo in lui il giocatore capace di ribaltare le sorti delle partite più complesse.

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La storica salvezza del 1981 e il terremoto

Le sue prestazioni contribuirono in modo determinante alla storica salvezza conquistata nella stagione del 1981. Si trattò di un anno tragico per la regione, segnato dal devastante terremoto del 1980 che colpì l'Irpinia. Nonostanti le difficoltà sociali ed economiche, la squadra riuscì a mantenere la categoria in Serie A.

Questa impresa sportiva fu resa ancora più straordinaria dal fatto che l'Avellino partì con una penalizzazione di cinque punti. Juary e i suoi compagni dovettero recuperare uno svantaggio considerevole, lavorando con tenacia fino all'ultima giornata. Il successo ottenuto fu celebrato come una vittoria morale e sportiva di grande valore per l'intera comunità locale.

Dal Brasile al Porto e il trionfo europeo

Dopo aver lasciato l'Irpinia nel 1982, Juary intraprese un nuovo percorso che lo condusse al successo internazionale. Indossò diverse maglie prima di trovare la consacrazione definitiva con il Porto in Portogallo. La sua esperienza in Europa fu fondamentale per consolidare il suo status di attaccante di alto livello.

Il momento culminante della sua carriera avvenne nella finale di Coppa dei Campioni del 1987. Juary segnò il gol decisivo contro il Bayern Monaco, permettendo al Porto di conquistare il titolo europeo. Questo traguardo coronò anni di fatica e dedizione, confermando il valore tecnico del giocatore brasiliano al di là dei confini nazionali.

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Il ritorno ad Avellino e la memoria eterna

Anche dopo aver appeso le scarpette al chiodo, Juary tornò ad Avellino, dimostrando un legame profondo con quella terra. Non si limitò a fare visite di cortesia, ma si dedicò attivamente alla formazione dei giovani calciatori locali. La sua esperienza divenne una risorsa preziosa per le nuove generazioni di giocatori.

Juary rimase legato all'Italia per tutta la vita, mantenendo contatti affettivi con la città che lo aveva visto protagonista. La sua figura rappresenta un ponte tra le culture calcistiche brasiliana e italiana. La sua memoria continuerà a ispirare sia i tifosi storici sia i nuovi appassionati di calcio.