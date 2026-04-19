Judo, Trionfo Azzurro a Tbilisi: Due Ori e un Bronzo agli Europei

L'Italia celebra un successo straordinario ai campionati europei di judo a Tbilisi, conquistando due medaglie d'oro con Gennaro Pirelli (-100 kg) e Alice Bellandi (-78 kg), oltre a un bronzo con Asya Tavano (+78 kg). Bellandi completa la sua collezione di titoli con l'europeo, mentre Pirelli ottiene il suo primo oro continentale. Il bottino totale sale a quattro medaglie.

La spedizione italiana ai campionati continentali di judo a Tbilisi si è conclusa nel migliore dei modi, con una prestazione eccezionale che ha visto gli atleti azzurri conquistare medaglie preziose e consolidare la loro posizione ai vertici del judo internazionale. Gennaro Pirelli , con una determinazione incrollabile, si è laureato campione europeo nella categoria dei pesi massimi leggeri (-100 kg), aggiungendo un titolo continentale di grande prestigio al suo già ricco palmarès. La sua vittoria non è stata solo un trionfo personale, ma un segnale forte della crescente forza del judo italiano a livello mondiale.

La categoria -100 kg è notoriamente una delle più competitive e combattute, e Pirelli ha dimostrato una superiorità tecnica e tattica notevole, superando avversari di altissimo livello. La sua conquista rappresenta il culmine di un percorso di allenamento intenso e di una dedizione totale allo sport.

Il tris di medaglie d'oro è stato completato dalla straordinaria Alice Bellandi, che ha dominato la categoria fino ai -78 kg. Il suo successo rappresenta un traguardo fondamentale, poiché con questa vittoria ha collezionato tutti i titoli più importanti: olimpiadi, mondiale e ora continentale. Bellandi si conferma così una delle regine indiscusse del judo femminile, dimostrando una maturità agonistica e una classe cristallina che la rendono un punto di riferimento per le nuove generazioni. Le sue vittorie, sia a Parigi per le Olimpiadi che a Budapest per il mondiale, sono state epiche, ma il titolo europeo aggiunge un ulteriore capitolo di gloria alla sua carriera già scintillante. La sua capacità di gestire la pressione e di esprimersi al meglio nei momenti cruciali è ammirevole e fonte di ispirazione.

La spedizione azzurra ha brillato ulteriormente grazie al bronzo conquistato da Asya Tavano nella categoria dei pesi supermassimi (+78 kg). Sebbene non sia un oro, il podio in una categoria così difficile dimostra la qualità e la versatilità del team italiano. Tavano ha lottato con grinta e determinazione, mettendo in mostra un judo solido e promettente. La sua medaglia di bronzo va ad arricchire il bottino italiano, portando a quattro il totale delle medaglie in questa competizione, considerando anche il bronzo di Odette Giuffrida nei -52 kg nella prima giornata. Questo successo collettivo sottolinea la profondità del talento nel judo italiano e la capacità del movimento di produrre risultati costanti ai massimi livelli.

Gennaro Pirelli, 25enne napoletano, ha conquistato il suo primo titolo continentale sconfiggendo l'olandese Simeon Catharina in una finale emozionante decisa dal golden score per somma di sanzioni. La sua vittoria è frutto di una preparazione meticolosa e di una mentalità vincente. Alice Bellandi ha invece battuto in finale la britannica Emma Reid, confermando la sua supremazia nella categoria -78 kg. La sua abilità tecnica e la sua forza fisica le hanno permesso di superare anche questa sfida importante. L'Italia chiude quindi gli Europei di judo a Tbilisi con un bilancio eccezionale, confermando la propria eccellenza nello sport e proiettandosi con rinnovato slancio verso i prossimi appuntamenti internazionali. Il judo italiano dimostra ancora una volta di essere una potenza da non sottovalutare





SkyTG24 / 🏆 31. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Judo Campionati Europei Tbilisi Gennaro Pirelli Alice Bellandi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Italia d'oro agli Europei di Judo: Bellandi e Pirelli conquistano il titoloSorprendente doppietta azzurra agli Europei di Judo: Alice Bellandi trionfa nei -78 kg con un waza-ari decisivo, aggiungendo un titolo continentale al suo palmarès. Pochi minuti dopo, Gennaro Pirelli conquista l'oro nei -100 kg, battendo l'olandese Catharina al golden score. Un successo che rilancia la spedizione italiana dopo un inizio sottotono.

Read more »

Alice Bellandi fa la storia a Tbilisi! Oro europeo, dopo gli acuti alle Olimpiadi e ai Mondiali. Vittoria anche per Pirelli nella categoria -100 kgJUDO - Alice Bellandi e Gennaro Pirelli chiudono al meglio la rassegna continentale di Tbilisi regalando due splendidi ori

Read more »

Alice Bellandi: L'oro di Parigi, un riscatto tra amore, dolore e resilienzaL'intervista esclusiva ad Alice Bellandi, campionessa olimpica di judo a Parigi 2024, che racconta le emozioni della vittoria, il suo percorso personale fatto di cadute e risalite, e il significato profondo della sua medaglia d'oro. Un inno alla forza interiore, alla perseveranza e all'amore che guida ogni scelta.

Read more »

Alice Bellandi vince l’oro agli Europei di judo: storica Tripla Corona. Anche Pirelli oroTennis, MotoGP, basket, golf, Serie A, Premier League e le Coppe europee: che Aprile su Sky Sport!

Read more »

Alice Bellandi da favola: vince l’oro agli Europei di judo e completa la “Tripla Corona”La judoka italiana ha completato la 'triade' di primi posti nello stesso ciclo olimpico: prima il trionfo alle Olimpiadi di Parigi 2024, poi quello ai Mondiali di Budapest, ora quello continentale a Tbilisi

Read more »