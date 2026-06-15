Julia Roberts e il potere della respirazione: l'ansia trasformata in voce al concerto per la libertà di espressione

All'evento Rise Up, Sing Out a New York, Julia Roberts ha dimostrato come gestire l'ansia attraverso una semplice tecnica di respirazione possa rafforzare il messaggio civico e personale, collegando scioltezza emotiva e attivismo.

L'evento Rise Up, Sing Out: A Concert for the First Amendment si è tenuto a New York lo scorso weekend, riunendo personalità di spicco del mondo dello spettacolo e dell'attivismo per difendere la libertà di espressione .

Durante il concerto, l'attrice Julia Roberts, visibilmente emozionata, ha interrotto la propria performance per condividere un momento di vulnerabilità con il pubblico. Ha invitato tutti a posare una mano sul cuore, a chiudere gli occhi e a respirare profondamente per gestire l'ansia. Questo gesto semplice ma potente ha attivato il sistema nervoso parasimpatico, riducendo la frequenza cardiaca e i livelli di cortisolo, trasformando l'ansia in calma collettiva.

La tecnica, supportata dalla scioltà, dimostra come la consapevolezza emotiva possa rafforzare la voce personale e collettiva, specialmente in contesti di impegno civile. L'evento è diventato così non solo un concerto ma una lezione di resilienza emotiva, sottolineando il legame tra gestione delle emozioni e capacità di advocacy





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