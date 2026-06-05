Julia Wiggers compie 18 anni: la festa intima e l'orgoglio della mamma Thais

Julia Wiggers, figlia di Thais e Teo Mammucari, ha festeggiato i suoi 18 anni con una cena intima. La madre Thais ha condiviso l'emozione sui social, mentre il padre Teo è rimasto in silenzio. Assente anche da Domenica In, Mara Venier gli ha mandato un saluto.

Un traguardo importante celebrato in famiglia, tra emozione, orgoglio e una prima festa in attesa dei festeggiamenti più grandi del weekend. Julia Wiggers , figlia di Thais e Teo Mammucari , ha compiuto 18 anni e per l'occasione la madre ha condiviso sui social alcuni scatti della serata.

Nel carosello pubblicato su Instagram, la neo maggiorenne appare sorridente mentre soffia le candeline durante una cena intima organizzata per celebrare il compleanno. Per l'occasione Julia ha sfoggiato un look dal sapore quasi rétro: capelli corti e mossi e un elegante abito giallo stile sottoveste impreziosito da inserti in pizzo. Thais, visibilmente commossa, ha voluto condividere con i follower tutta la sua emozione per questo momento speciale. Ieri 02/06/26 la mia piccola è diventata maggiorenne!!

Intanto una cenetta intima solo per soffiare le candeline in attesa della bella festa che l'occasione merita questo sabato. È davvero un traguardo importante, per lei e per me come mamma. Vederla arrivare alla maggiore età così sana, così brava, così positiva, così forte, e così allegra è una vittoria. Ho solo da ringraziare.

Tanti auguri piccola grande donna, ha scritto Thais. Parole che raccontano il forte legame tra madre e figlia e l'orgoglio di vedere Julia raggiungere un momento simbolico come la maggiore età. Diversa, invece, la situazione sul fronte paterno. Al momento Teo Mammucari non ha condiviso alcun messaggio pubblico dedicato alla figlia.

Va però ricordato che da tempo il conduttore ha praticamente azzerato la propria presenza su Instagram, dopo aver resettato il profilo social. Inoltre, si è registrata la sua assenza nelle ultime due puntate di Domenica In. Il conduttore non era presente neppure durante i saluti finali della stagione, andati in onda domenica scorsa. Nel corso della chiusura del programma, Mara Venier ha voluto rivolgergli un pensiero affettuoso davanti al pubblico e agli altri ospiti in studio.

Saluto i miei compagni di viaggio, ne manca uno, ma saluto anche te Teo, perché ti voglio bene, ha detto la conduttrice, affiancata da Pino Strabioli, Enzo Miccio e Tommaso Cerno. Tutti ti vogliamo bene, ha aggiunto Cerno. L'assenza di Teo Mammucari ha sollevato interrogativi tra i fan, ma al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali in merito. Il conduttore sembra aver scelto un periodo di lontananza dai social e dalla televisione, forse per motivi personali.

La situazione resta in evoluzione, ma intanto la giornata di Julia è stata all'insegna della gioia e della celebrazione. Intanto, per Julia, è tempo di guardare al futuro. Dopo la cena in famiglia, l'appuntamento è per la festa organizzata nel weekend, quella che, come ha scritto mamma Thais, un'occasione speciale come il diciottesimo compleanno merita. E chissà se Teo ci sarà.

La giovane Julia, ormai maggiorenne, si appresta a vivere nuove esperienze e a intraprendere il suo percorso da adulta. Con il sostegno della madre e di chi le vuole bene, guarda con ottimismo al futuro. La festa del weekend sarà un'opportunità per riunire amici e parenti, e per celebrare questo importante rito di passaggio. Nonostante le assenze, l'amore della famiglia rimane il cardine di questa giornata speciale.

Auguri a Julia per il suo diciottesimo compleanno, con la speranza che possa realizzare tutti i suoi sogni





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