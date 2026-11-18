Il giudice Antonio Piña apre l'istruttoria contro Julio Iglesias. Convocate per il 3 febbraio le due ex dipendenti che denunciano abusi. Dettagli sulla procedura.

Il giudice istruttore Antonio Piña della Audiencia Nacional ha ufficialmente avviato un procedimento penale contro il celebre cantante spagnolo Julio Iglesias. L'ottantatreenne risponderà di presunti reati contro la libertà sessuale, lesioni e trattamento degradante, segnando una svolta decisiva in una vicenda giudiziaria complessa avviata all'inizio del 2026.

Il giudice Piña apre l'istruttoria penale

La decisione del magistrato, titolare della Sezione Istruttoria del Tribunale Centrale di Istanza di Madrid, conferma la competenza dei tribunali spagnoli a indagare sui fatti. Questa scelta si discosta dall'orientamento iniziale espresso dalla Procura, che in passato aveva optato per l'archiviazione per difetto di giurisdizione. Il pubblico ministero riteneva in origine che né le vittime né l'accusato risiedessero in Spagna e che gli abusi non fossero avvenuti sul territorio nazionale.

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Dettagli sulle accuse e le testimonianze

La denuncia era stata presentata da due ex collaboratrici domestiche del cantante, assistite legalmente dall'organizzazione per i diritti umani Women's Link Worldwide. Le donne hanno descritto un clima di controllo e terrore mentre lavoravano nelle residenze caraibiche dell'artista alle Bahamas e nella Repubblica Dominicana nel 2021. Secondo quanto riportato, le aggressioni e le molestie sono state documentate attraverso foto di lividi e morsi.

La posizione di Julio Iglesias

Julio Iglesias ha respinto pubblicamente ogni addebito nei mesi scorsi, definendo le accuse come false cattiverie. Nonostante le sue dichiarazioni, il giudice Antonio Piña ha ritenuto il racconto dettagliato delle due donne un principio di prova sufficiente per avviare l'indagine. L'istruttoria si fonda anche sulla documentazione allegata alle querele, che include evidenze fisiche associate agli atti sessuali imposti con la forza.

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La prossima udienza del 3 febbraio

Il giudice ha convocato le due denuncianti a comparire di persona in aula il prossimo 3 febbraio. Durante l'udienza, le ex dipendenti saranno chiamate a deporre personalmente davanti al giudice Piña per ratificare le accuse. Dovranno inoltre chiarire alcuni aspetti cruciali della vicenda, tra cui il motivo per cui avrebbero mantenuto contatti con il cantante fino al 2024.

L'impatto del caso e le prospettive future

Il procedimento riguarderà principalmente i reati contro la libertà sessuale, le lesioni e il trattamento degradante limitatamente ai fatti avvenuti dopo il 5 ottobre 2021. Il magistrato ha rigettato la querela in relazione ai reati di tratta di esseri umani e contro i diritti dei lavoratori. L'apertura dell'istruttoria sottolinea la serietà delle accuse, pur senza esprimere ancora un giudizio definitivo sulla loro fondatezza.