Nel 1992, Steven Spielberg decise di utilizzare la computer grafica per creare i dinosauri di Jurassic Park, cambiando il modo in cui si facevano i film. La Industrial Light & Magic, fondata da George Lucas, aveva creato un software per la computer grafica che permise di creare effetti speciali mai visti prima. Spielberg, che aveva già creato creature meccanizzate iconiche come la bestia in Lo squalo e E.T., decise di integrare la computer grafica nel film dopo aver assistito a una presentazione dei due programmatori. Jurassic Park divenne un successo mondiale grazie all'amalgama tra scenografie reali e immagini computerizzate. Il suo ultimo film, Disclosure Day, è un manifesto della sua visione di un alieno come figura positiva e catartica, che cerca un contatto con i bambini.

Nel 1992, gli Studios di Hollywood erano impegnati nella costruzione di modellini e macchinari meccanizzati per il film Jurassic Park di Steven Spielberg . Nel frattempo, due programmatori della Industrial Light & Magic stavano lavorando a un nuovo software per creare effetti speciali mai visti prima.

La Industrial Light & Magic era un'azienda fondata da George Lucas, amico e collega di Spielberg, che voleva effetti speciali innovativi per il suo film "L'impero colpisce ancora". I due programmatori proposero a Spielberg di creare i dinosauri del film in computer grafica, ma il regista era scettico a causa dei costi e della mole di lavoro necessaria.

Tuttavia, Spielberg decise di cambiare il piano di lavorazione e di integrare la computer grafica nel film dopo aver assistito a una presentazione dei due programmatori. Jurassic Park divenne un successo mondiale grazie all'amalgama tra scenografie reali e immagini computerizzate. Spielberg è stato un pioniere dell'utilizzo della computer grafica nel cinema, ma ha anche creato creature meccanizzate iconiche come la bestia in Lo squalo e E.T.

Il suo ultimo film, Disclosure Day, è un manifesto della sua visione di un alieno come figura positiva e catartica, che cerca un contatto con i bambini. Anche se il film ha alcune imperfezioni, rappresenta il terzo capitolo di una trilogia che include E.T. e Incontri ravvicinati del terzo tipo





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