Juve-Alisson, accelerata decisiva: il portiere brasiliano è la priorità di Spalletti

La Juventus punta con forza su Alisson Becker del Liverpool per rinforzare la porta. Contatti in corso e l'entourage del giocatore atteso in Italia. Il nodo è l'ingaggio.

La telenovela che potrebbe portare Alisson Becker, portiere brasiliano del Liverpool , alla Juventus sta entrando nella sua fase cruciale. Il club bianconero ha identificato nel 33enne estremo difensore il candidato ideale per rinforzare il reparto e offrire a Luciano Spalletti un numero uno di assoluta affidabilità.

Le trattative si stanno intensificando dopo un primo segnale positivo da parte del giocatore, che sembra aperto a un trasferimento in Italia. L'interesse della Juventus non è una novità, ma si è concretizzato in un'azione decisa di mercato, con contatti frequenti tra le parti coinvolte. L'obiettivo è quello di definire i dettagli dell'operazione nel più breve tempo possibile, sfruttando anche la presenza in Italia dell'entourage del portiere, prevista in concomitanza con la partita contro il Milan.

Questo incontro sarà fondamentale per avviare una discussione seria e approfondita sulle condizioni del trasferimento. Alisson, dopo otto stagioni di successi con la maglia dei Reds, è attratto dalla prospettiva di concludere la sua carriera in una grande squadra italiana, dove potrebbe nuovamente lavorare con Spalletti, allenatore che lo ha già avuto a Roma e che ha contribuito alla sua consacrazione come uno dei migliori portieri al mondo.

Il ricordo dei due anni trascorsi nella capitale italiana, in particolare quello come vice di Szczesny, rimane vivo nella memoria del giocatore, che vede nella Juventus un'opportunità per tornare a giocare in un campionato competitivo e stimolante. Nonostante il recente rinnovo unilaterale del contratto con il Liverpool, valido fino al 2027, la situazione ad Anfield è in evoluzione.

L'arrivo del portiere georgiano Giorgi Mamardashvili, acquistato la scorsa estate per circa trenta milioni di euro, ha creato una nuova dinamica nella gerarchia dei portieri. Mamardashvili è considerato il titolare del futuro e spinge per ottenere più spazio, il che potrebbe portare il Liverpool a valutare la cessione di Alisson. Questa circostanza favorisce gli interessi della Juventus, che si trova di fronte a un'opportunità di mercato da non perdere.

Per i bianconeri, Alisson rappresenterebbe un valore aggiunto in termini di esperienza, leadership e capacità di vincere. Il portiere brasiliano ha conquistato due Premier League e una Champions League con il Liverpool, dimostrando di essere un elemento fondamentale in una squadra di successo.

Spalletti, che ha sempre puntato su giocatori di qualità e con una forte mentalità vincente, vede in Alisson il profilo ideale per alzare il livello della rosa e renderla competitiva per la conquista dello scudetto già nella prossima stagione. La sfida è quella di convincere il giocatore a scegliere la Juventus, offrendogli un progetto sportivo ambizioso e un contratto adeguato alle sue aspettative.

Il principale ostacolo da superare è rappresentato dall'ingaggio di Alisson, attualmente fissato a 5 milioni di euro netti all'anno più bonus. La Juventus ha proposto un contratto triennale a cifre inferiori, ma è disposta a inserire una clausola a favore della società per un rinnovo di un ulteriore anno, offrendo al portiere una prospettiva di medio-lungo termine.

La Juventus sta cercando di costruire un accordo che possa soddisfare sia il giocatore che il club, tenendo conto delle esigenze di entrambe le parti. L'obiettivo è quello di creare un rapporto di fiducia e collaborazione, che possa portare a un trasferimento proficuo per tutti. La proposta di un contratto triennale con la possibilità di rinnovo rappresenta un segnale di apprezzamento da parte della Juventus nei confronti di Alisson, che viene considerato un elemento chiave per il futuro del club.

Una volta raggiunta l'intesa definitiva con il giocatore, si apriranno i negoziati con il Liverpool per definire il costo del trasferimento. La trattativa si preannuncia complessa, ma la Juventus è determinata a portare a termine l'operazione. Nel frattempo, non si esclude un possibile ritorno di fiamma per Michele Di Gregorio, portiere del Monza, che era stato fortemente interessato dal Liverpool nell'estate del 2024, ma che aveva già dato il suo accordo alla Juventus.

La situazione di Di Gregorio potrebbe riaprirsi qualora la trattativa per Alisson dovesse fallire, offrendo alla Juventus un'alternativa valida e affidabile. L'attenzione del club bianconero è comunque concentrata su Alisson, considerato il primo obiettivo per rinforzare il reparto portieri e garantire a Spalletti un numero uno di livello internazionale. La dirigenza juventina è fiduciosa di poter concludere l'affare nei prossimi giorni, portando a Torino uno dei migliori portieri al mondo e dando un segnale forte di ambizione e determinazione





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