Juve cerca portiere, Di Gregorio piace al Napoli

La dirigenza bianconera è alla ricerca di un portiere affidabile ed esperto dopo che Di Gregorio ha deluso le aspettative e potrebbe cambiare aria in estate.

I bianconeri sono alla ricerca di un portiere e l'estremo difensore azzurro piace parecchio alla dirigenza di corso Galileo Ferraris. La dirigenza bianconera è a caccia di un portiere affidabile ed esperto, anche perché Di Gregorio ha deluso fin qui le aspettative e a questo punto appare scontata una sua cessione al termine della stagione in corso.

Da un contratto fino al 30 giugno 2027: il 29enne originario di Udinese ha ormai perso il posto da titolare in favore di Milinkovic-Savic e – secondo quanto riferito dall'edizione di oggi del 'Mattino' – potrebbe cambiare aria in estate. La Juve resta vigile, ma il Napoli potrebbe alla fine decidere di non rinforzare una rivale diretta in Italia e di cedere il calciatore in Premier League





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