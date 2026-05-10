Head Topics

Juve cerca portiere, Di Gregorio piace al Napoli

Calcio News

Juve cerca portiere, Di Gregorio piace al Napoli
JuvePortiereNapoli
📆5/10/2026 4:11 AM
📰calciomercatoit
20 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 28% · Publisher: 51%

La dirigenza bianconera è alla ricerca di un portiere affidabile ed esperto dopo che Di Gregorio ha deluso le aspettative e potrebbe cambiare aria in estate.

I bianconeri sono alla ricerca di un portiere e l'estremo difensore azzurro piace parecchio alla dirigenza di corso Galileo Ferraris. La dirigenza bianconera è a caccia di un portiere affidabile ed esperto, anche perché Di Gregorio ha deluso fin qui le aspettative e a questo punto appare scontata una sua cessione al termine della stagione in corso.

Da un contratto fino al 30 giugno 2027: il 29enne originario di Udinese ha ormai perso il posto da titolare in favore di Milinkovic-Savic e – secondo quanto riferito dall'edizione di oggi del 'Mattino' – potrebbe cambiare aria in estate. La Juve resta vigile, ma il Napoli potrebbe alla fine decidere di non rinforzare una rivale diretta in Italia e di cedere il calciatore in Premier League

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

calciomercatoit /  🏆 38. in İT

Juve Portiere Napoli Di Gregorio Premier League

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pompei e Napoli blindate per la visita del Papa: in piazza Plebiscito attesi 30mila fedeliPompei e Napoli blindate per la visita del Papa: in piazza Plebiscito attesi 30mila fedeliScuole chiuse e strade del centro off limits per il transito della Papamobile
Read more »

Napoli fatica in attacco e cerca soluzioni offensive per l'estateNapoli fatica in attacco e cerca soluzioni offensive per l'estateNews from Italy regarding the offensive struggles of Serie A club Napoli, where the team is relying on players like Hojlund and McTominay for scoring goals amid the absence of other top-performers due to injuries.
Read more »

De Gea piace alla Juve ma lui vuole restare alla Fiorentina: tutti gli scenari sul mercatoDe Gea piace alla Juve ma lui vuole restare alla Fiorentina: tutti gli scenari sul mercatoNonostante l'interesse del club bianconero, il portiere spagnolo sembra intenzionato ad onorare l'impegno preso fino al 2028
Read more »

Occasione Alaba: Zahavi lo propone a MilanOccasione Alaba: Zahavi lo propone a MilanLe idee di mercato dei rossoneri e della Juve si intrecciano: l’austriaco vuole cambiare
Read more »



Render Time: 2026-05-10 07:11:26