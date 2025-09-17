Juve-Dortmund 4-4: Eight Goals Thrill And A Crazy Finish

The Juventus-Borussia Dortmund match, ending 4-4, was a rollercoaster of emotions. The match saw eight goals, with Juventus fighting back from a 4-2 deficit in the last fifteen minutes.

Nel campo di gioco, si è vissuta una partita folle di Champions League , la Juve ha battuto l'Inter con un punteggio di 4-3, e poi ha pareggiato contro il Borussia Dortmund sul risultato di 4-4. È stato un triplice fischio che ha scatenato una vera e propria esplosione di emozioni. Alla fine di un match incredibile, bloccato nella prima parte con un punteggio di 0-0 fino al 6' del secondo tempo, la squadra di Tudor ha festeggiato un punto che vale tanto di più al centro si e in casa.

tne tribune dello Stadium, lo stadio è esploso di gioia e di sconforto a brigade. \Sull'ottovolante bianconero, sono ancora Yildiz, Kelly e Vlahovic i protagonisti: dopo un gol di talento del turco che richiamava Del Piero, è l'attaccante serbo il grande eroe del finale, con una doppietta da bomber ritrovato e un assist decisivo. Ceduto in prestito all'Atalanta, era una partita molto importante per Vlahovic che cerca di dare il massimo in ogni partita che gioca.\Segnali di una squadra viva che, sotto 4-2 fino al 48', ci ha creduto fino alla fine seguendo se stessa e l'allenatore, con le sue scelte forse poco centrate in avvio e poi corrette lucidamente in corso d'opera. Gli errori tattici e tecnici della squadra potranno essere analizzati da domani con maggiore serenità. Le mosse di Tudor e il tridente della Juve Rispetto alla formazione che ha battuto l'Inter, Tudor infatti sorprende un po' cambiandone inizialmente tre. Fuori Gatti, Locatelli e Vlahovic, dentro Cambiaso, Openda e David. Da una squadra più offensiva negli uomini ci si aspetterebbe fin da subito anche uno spirito d'attacco. Invece la Juve parte riflessiva e accorta.\Un po' di tensione nei primi minuti ci sta, come la pressione molto alta del Dortmund sui portatori di palla juventini. Quello che non funziona, è la sintonia tra i tre d'attacco. Alla prima da titolare con la maglia della Juve, Openda è nel tridente quello che ci prova di più, mentre David e Yildiz faticano nel ruolo di esterni offensivi. Sicuramente non aiutano la prestazione anonima di Koopmeiners e l'atteggiamento molto attento del Borussia





