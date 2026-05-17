Juve-Fiorentina: Sfida Cruciale all'Allianz Stadium per il Posto in Champions

La Juventus affronta la Fiorentina in un match decisivo per la classifica di Serie A, tra le riflessioni di Chiellini sul futuro di Vlahovic e il ritorno emozionante di Paratici a Torino.

Il calcio italiano si prepara a vivere un mezzogiorno di fuoco all'Allianz Stadium, dove la Juventus ospita la Fiorentina in una sfida che promette scintille per conto della trentasettesima giornata di Serie A . I bianconeri arrivano a questo appuntamento con la ferma volontà di dare continuità al successo ottenuto in trasferta contro il Lecce, mossi dalla necessità di blindare almeno il terzo posto in classifica e, idealmente, di conquistare una vittoria che possa dare una svolta psicologica alla stagione.

Nonostante l'andamento generale del campionato sia stato giudicato deludente dai tifosi, la speranza è che un risultato positivo, unito a esiti favorevoli dagli altri campi, possa portare alla certezza aritmetica della qualificazione per la prossima edizione della Champions League, regalando così un momento di gioia e riscatto proprio mentre il campionato volge al termine. In questo clima di tensione, le parole di Giorgio Chiellini hanno gettato ulteriore luce sull'atmosfera interna e sulle prospettive future.

L'ex capitano ha sottolineato come, nonostante esista una differenza tecnica tra le due compagini, sia sempre il terreno di gioco a dettare l'esito finale di una partita. Chiellini ha ammesso che durante la settimana si sia verificata una certa confusione, definita però evitabile, ma ha rassicurato tutti sulla prontezza della squadra nel voler vincere.

Un punto centrale del suo intervento è stato dedicato a Dusan Vlahovic; l'importanza del centravanti serbo è apparendo palese, essendo un giocatore capace di fare la differenza in ogni occasione. Chiellini ha espresso la sincera speranza che questa non sia l'ultima apparizione di Vlahovic allo Stadium, pur riconoscendo che le prossime settimane saranno decisive per comprendere il suo futuro. Nel frattempo, Dusan sembra mantenere la massima concentrazione, lavorando con l'impegno di chi avesse un contratto decennale.

Parallelamente, l'attenzione si è spostata su Fabio Paratici, il cui ritorno a Torino è stato carico di emozione. Paratici ha voluto ringraziare pubblicamente la Juventus per gli undici anni trascorsi insieme, definendoli un periodo meraviglioso che ha segnato profondamente la sua carriera professionale e personale. Ha parlato con affetto dei dirigenti e dei giocatori con cui ha condiviso questo percorso, ribadendo che il passato non va mai rinnegato, specialmente quando è stato così ricco di successi.

Quando interrogato sulle voci di un possibile futuro al Milan, Paratici ha risposto con ironia, rivelando di aver appena acquistato una casa a Firenze e di essere totalmente focalizzato sul progetto della Fiorentina. Ha inoltre accennato alla condizione di Moise Kean, spiegando che il giocatore sta recuperando la forma, ma evitando previsioni precise per non anticipare i tempi in un ambiente calcistico dove tutto può cambiare rapidamente. Sul piano tattico, le formazioni previste delineano due squadre pronte a tutto.

La Juventus, guidata in questa occasione da Spalletti, schiererà un modulo aggressivo con Di Gregorio tra i pali, una difesa composta da Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso, e un centrocampo dinamamico con Locatelli e Koopmeiners. L'attacco vedrà protagonisti Conceição, McKennie e Yildiz a supporto di Vlahovic. Dall'altra parte, la Fiorentina di Vanoli punterà su De Gea in porta e una linea difensiva formata da Dodô, Pongracic, Ranieri e Gosens, con Fagioli a fare da schermo.

Il reparto creativo vedrà l'impiego di Parisi, Brescianini, Ndour e Solomon, con Piccoli a guidare l'offensiva. La particolarità dell'orario di inizio, fissato per mezzogiorno, non è passata inosservata, con Chiellini che ha ammesso come la maggior parte dei professionisti preferisca giocare nelle ore serali, sottolineando però che in una gara di tale importanza non ci si può permettere di arrivare al novantesimo in equilibrio, per evitare che un singolo episodio o una palla inattiva possano compromettere l'intero risultato





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