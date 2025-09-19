Juve Stabia, Abate ha le idee chiare: 'Venderemo cara la pelle'

Il tecnico della Juve Stabia, Ignazio Abate, è fiducioso per il futuro della squadra, che ha dimostrato di avere qualità e concretezza. Nonostante le assenze di alcuni giocatori chiave, la Juve Stabia è rimasta imbattuta e ha dimostrato di poter competere con le squadre più forti.

Ignazio Abate , tecnico della Juve Stabia , ha le idee chiare. Il team, pur non avendo ottenuto i risultati sperati finora, ha dimostrato nelle ultime due gare interne contro Venezia e Reggiana un gioco propositivo e coraggiosa. La squadra ha affrontato in modo deciso l'avversario, provando spesso il portiere avversario senza però concederne ripartenze.

Anche contro la Reggiana, squadra forte candidata al salto di categoria, la Juve Stabia ha dominato la partita, costringendo il portiere avversario a fare diverse parate. La difesa è stata solida, limitando al minimo gli spazi per l'attacco avversario. Abate, pur non ottenendo la vittoria giustamente meritata, è soddisfatto del lavoro della squadra, che ha dimostrato qualità e concretezza in attacco. Nonostante le assenze di giocatori importanti come Peda, Floriani Mussolini e Fortini, la Juve Stabia è rimasta imbattuta subendo solo un gol. La speranza di Abate è che si concretizzino presto gli sforzi in attacco e che la squadra possa festeggiare la prima vittoria a La Spezia contro un avversario di un altro livello. L'attenzione si focalizza ora sulla scelta degli attaccanti che comporranno l'attacco titolare. Piscopo e Candellone godono del grande favore della dirigenza e dello staff tecnico. Si attende anche la definitiva decisione sul futuro del bomber da titolare arrivato durante la sessione estiva di mercato. L'intento è di valutare le condizioni fisiche del giocatore e di valutare la sua possibile inserimento nella formazione iniziale. L'obiettivo è quello di finding the right balance, così da poter sfruttare al meglio le qualità di tutti i giocatori e poter disputare le partite in modo competitivo e vincente.Il futuro della Juve Stabia è promettente, lo dimostra il gran motto savuto art. Una giusta combinazione di giovani talenti e giocatori esperti penna dando al team un carattere solido e in costante crescita. La squadra si sta preparando per affrontare con decisione le sfide che la attendono nel campionato di Serie C





