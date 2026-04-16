Juve Stabia: Appello all'Unità e alla Responsabilità per Salvaguardare un Patrimonio Cittadino

Il sindaco di Castellammare di Stabia lancia un vibrante appello alla comunità e alle istituzioni per garantire la solidità economica e la trasparenza nella gestione della Juve Stabia, di fronte alle incertezze legate alla possibile cessione da parte del socio unico americano. Si sottolinea l'importanza della squadra come bene identitario della città e si richiedono garanzie inderogabili per ogni futuro acquirente.

La Juve Stabia rappresenta un patrimonio inestimabile per l'intera città di Castellammare di Stabia, un simbolo che trascende il mero ambito calcistico per incarnare l'identità e l'orgoglio della comunità. Le recenti difficoltà economico-finanziarie hanno inevitabilmente suscitato profonda apprensione tra i cittadini e gli appassionati, evidenziando una situazione di fragilità che richiede immediate e concrete soluzioni.

Di fronte a questo scenario, il socio unico americano, che sembra orientato verso la cessione della società, porta con sé un'enorme responsabilità. È fondamentale che tale decisione venga comunicata preventivamente agli amministratori giudiziari e al sindaco, figure istituzionali chiamate a garantire la salvaguardia degli interessi collettivi. Qualsiasi potenziale acquirente dovrà dimostrare, ancor prima di avviare qualsiasi trattativa, solidità economica comprovata, trasparenza assoluta nella gestione societaria e un'adesione inequivocabile ai principi di legalità. La Juve Stabia non è una semplice realtà commerciale, ma una vera e propria bandiera per una comunità che ha sempre dimostrato un profondo attaccamento e orgoglio per i traguardi sportivi conseguiti nel corso della sua storia. L'appello del sindaco, che invita tutti i tifosi a confluire allo stadio, sottolinea la gravità del momento e la percezione di un abbandono da parte della proprietà americana. Questo invito non è solo un richiamo all'unità, ma anche un segnale forte rivolto a potenziali investitori, affinché comprendano l'importanza emotiva e sociale che la squadra riveste per la città. L'atmosfera che si respira a Castellammare è carica di tensione e speranza, con la comunità che si stringe attorno ai propri colori nella speranza di un futuro più stabile e luminoso per la propria amata Juve Stabia. Il calcio, in questo contesto, si conferma un potente catalizzatore di passioni e un elemento fondamentale per la coesione sociale, capace di mobilitare un'intera città attorno a un obiettivo comune: preservare e valorizzare un bene identitario di primaria importanza





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