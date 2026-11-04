Juventus batte il Real Madrid al Bernabeu con una doppietta decisiva di Del Piero

La Juventus ha conquistato una vittoria importante al Bernabeu, grazie a due gol di Del Piero. Il Real non è riuscito a ribaltare il risultato nonostante le opportunità创造e.

La Juventus si è trasferita al Bernabeu per una sfida di Champions League che ha visto il Real Madrid ospitare i bianconeri nella loro prima partecipazione nel torneo dopo lo scandalo di Calciopoli.

La squadra di Turino ha mostrato una buona condizione fisica e tattica prima del match, avendo già raccolto sette punti in tre partite, con tre di questi ottenuti proprio contro i Blancos nell'andata avvenuta qualche settimana prima. La partita è iniziata con una pressione alta da parte dei bianconeri, che hanno saputo sfruttare con intelligenza le fasi offensive. A dieci minuti dalla fine del primo tempo, la Juventus ha segnato il gol del vantaggio.

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Del Piero segna il vantaggio contro Casillas

Marchionni ha rubato un pallone cruciale e ha subito servito Del Piero, che ha infilato una palla precisa con il piede sinistro superando la porta difesa da Casillas, portando così il risultato sullo 0-1. Il Real Madrid ha cercato la reazione con diverse occasioni da gol che hanno coinvolto Sergio Ramos, van Nistelrooy, Raul e Diarra, il quale ha commesso un errore clamoroso che ha quasi costretto i bianconeri alla difesa a oltranza.

Nonostante la superiorità numerica offensiva dei padroni di casa, la porta difesa da Julio Cesar è rimasta inviolata grazie alla solidità della retroguardia juventina. Nella seconda frazione, il ritmo della partita è rimasto alto, con il Real che cercava insistentemente il pareggio. Raul ha richiesto un rigore per i suoi compagni, ma l'arbitro non ha concesso la punizione, mantenendo il vantaggio della Juventus.

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Altra rete di Del Piero su punizione

La situazione è cambiata quando Del Piero, su punizione battuta alla metà del secondo tempo, ha nuovamente sorpreso Casillas. L'azione è stata possibile anche grazie a una barriera difensiva del Real che non si era posizionata nel migliore dei modi, creando il vuoto necessario per il tiro devastante di Del Piero. Il gol ha segnato definitivamente le sorti dell'incontro, mostrando la classe e l'esperienza del capitano bianconero.

Al novantaduesimo minuto, Claudio Ranieri ha deciso di sostituire il capitano Del Piero, ricevendo un caloroso applauso a scena aperta dal pubblico del Bernabeu, che ha riconosciuto il valore sportivo dell'atleta italiano. La vittoria ha confermato la crescita tecnica della Juventus e la sua capacità di competere ai massimi livelli europei, dimostrando che la squadra era pronta a sfidare i giganti del continente con determinazione e strategia.

Nel panorama calcistico italiano, ci sono state altre notizie rilevanti che hanno caratterizzato la giornata. Si è celebrato il ventunesimo anniversario del primo gol in Serie A di Filippo Inzaghi, un attaccante che in seguito è diventato il capocannoniere della Champions League, segnando tredici milioni di euro per il club. Il mercato estivo ha visto movimenti interessanti, con il Como che ha fatto intuizioni incredibili spendendo solo sei milioni per un colpo di mercato importante.

Mercato e polemiche nel calcio italiano

Il Napoli, dal canto suo, ha confermato che il direttore sportivo Manna lavorerà attivamente per fare qualcosa di importante nel mese di gennaio. In Serie A, ci sono state anche discussioni sulle nomine e sugli accordi non rispettati, con la FIGC che ha preso posizione su una situazione che ha portato a un ribaltone anti-Malagò. L'Inter ha espresso il desiderio di mantenere Dimarco, mentre anche Calhanoglu e Thuram sono al centro delle attenzioni del mercato.

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Il Monza cerca di trattenere Varela, ma la concorrenza è alta. Nel frattempo, la Nazionale italiana ha annunciato le avversarie per la Nations League, con Danimarca, Islanda e Galles come sfidanti. Nella Serie A Women, la Juventus ha passato il turno a Firenze, mentre l'Inter è seconda in classifica, confermando la sua forza nel campionato femminile.

Il calcio italiano continua a essere un terreno fertile per talenti e strategie, con ogni club che cerca di affermarsi nel panorama nazionale e internazionale.