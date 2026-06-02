Juventus, caccia al nuovo portiere: spunta il nome dello spagnolo della Fiorentina

Dopo la deludente stagione di Di Gregorio, la Juventus cerca un nuovo estremo difensore. Nel mirino c'è un portiere spagnolo della Fiorentina, valutato circa 15 milioni. Trattativa in corso per sostituire il milanese.

La Juventus si prepara a un'estate di profonde rivoluzioni, e tra i reparti che subiranno maggiori cambiamenti c'è senza dubbio la porta. Dopo una stagione deludente, Michele Di Gregorio , arrivato con grandi aspettative dal Monza, non ha convinto né la dirigenza né i tifosi bianconeri.

Nonostante qualche buona prestazione, il portiere milanese ha alternato errori decisivi a incertezze che hanno pesato sul rendimento della squadra. La società, guidata da Cristiano Giuntoli, ha già deciso di puntare su un nuovo estremo difensore per la prossima stagione, e il mercato offre diverse opzioni interessanti.

Tra i profili seguiti con maggiore attenzione spicca quello di un portiere spagnolo attualmente in forza alla Fiorentina: un elemento di esperienza e affidabilità che potrebbe rappresentare il colpo giusto per blindare la retroguardia juventina. Il portiere in questione, che ha disputato un'ottima stagione con la maglia viola, non ha ancora rinnovato il contratto con i toscani e la sua permanenza a Firenze è tutt'altro che scontata.

La Fiorentina, dal canto suo, valuta il cartellino intorno ai 15 milioni di euro, una cifra che rientra nelle disponibilità della Juventus, pronta a mettere sul piatto un assegno da 12-13 milioni più bonus. La trattativa potrebbe decollare nelle prossime settimane, anche perché il giocatore sarebbe entusiasta di vestire la maglia bianconera e giocare la Champions League.

Per Di Gregorio, invece, si profila una cessione in prestito o a titolo definitivo, con diverse squadre di Serie A interessate, tra cui il Genoa e il Cagliari. La Juventus, però, non vuole fare sconti e cerca di recuperare parte dell'investimento iniziale. La scelta del nuovo portiere è cruciale per il progetto tecnico di Thiago Motta, che vuole un estremo difensore abile sia tra i pali sia nella costruzione dal basso.

Lo spagnolo della Fiorentina possiede queste caratteristiche, grazie a un'ottima tecnica di base e a una personalità che gli permette di comandare la difesa. Inoltre, la sua esperienza internazionale, maturata tra Liga e Premier League, lo rende un profilo ideale per una piazza esigente come Torino. La Juventus spera di chiudere l'operazione entro la fine di giugno, per avere il nuovo portiere a disposizione dal ritiro estivo.

Resta da capire se la Fiorentina cederà il suo gioiello o se alzerà le pretese economiche, ma la sensazione è che l'accordo sia vicino. I tifosi bianconeri incrociano le dita, sperando che il nuovo acquisto possa finalmente garantire sicurezza e continuità sotto la porta





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