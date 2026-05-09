Juventus cede Douglas Luiz a Aston Villa, opzione per possibile riscatto

Juventus ha raggiunto un accordo con Aston Villa per la cessione temporanea dei diritti alle prestazioni sportive di Douglas Luiz fino al 30 giugno 2026. Il calciatore non verrà riscattato, ma l'opzione per un possibile riscatto è prevista.

Più per una questione economica che non per altro, visto che è arrivato per 51,5 milioni di euro ed è finito fuori dalle scelte della Juventus dopo pochissimi mesi, senza mai giocare due partite da titolare.

In estate era finito di nuovo in Premier League, senza riuscire a fare il salto di qualità, tutt'altro. Che era sì un obbligo di riscatto, ma prevedeva una percentuale di partite giocate che, probabilmente, non sarebbero mai state raggiunte.

Ed è arrivato l'Aston Villa: 'Juventus comunica di aver raggiunto un accordo con la società Aston Villa Football Club per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore, a fronte di un corrispettivo di € 2 milioni'.

'L’accordo prevede inoltre un’opzione, in favore dell’Aston Villa, per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale cessione definitiva è pari a € 25 milioni, pagabili in tre esercizi; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 3,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi'.

Molto probabilmente non verrà riscattato, mentre in estate potrà essere un’opzione per diversi club. Del resto potrà andare via ancora in prestito con diritto. Douglas Luiz contro il Bologna. Anche con l'obiettivo di dire addio alla Juventus Sandro Tonali, il sogno proibito della Juventus.

Ma per il Newcastle costa 100 milioni Cole Palmer, oggetto dei desideri del Manchester United. Annata al Chelsea difficile Kenan Yildiz, valutato oltre 100 milioni di euro. E con lo stipendio più alto della Juve Editoriale di Niccolò Ceccarini Ds Roma: ecco tutti i nomi e la situazione. Via alla girandola delle panchine.

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