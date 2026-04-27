Juventus e Milan si fermano sul pareggio: classifica invariata e poche emozioni a San Siro

Il big match tra Juventus e Milan per la Champions League si conclude con un pareggio senza emozioni. La classifica resta invariata, con i rossoneri ancora a +3 sui bianconeri. Thuram e Saelemaekers protagonisti delle uniche occasioni da gol, mentre Spalletti conferma l'obiettivo del quarto posto.

A San Siro, il big match tra Juventus e Milan per la Champions League si è concluso con un pareggio senza emozioni, lasciando invariata la classifica.

L'unica occasione degna di nota è stata la rete annullata a Thuram per fuorigioco e la traversa colpita da Saelemaekers. I rossoneri mantengono un vantaggio di tre punti sui bianconeri, confermando la loro posizione in classifica. Di Gregorio si è mostrato incerto con i piedi ma reattivo su un tiro da fuori area di Rabiot, l'unico tentativo nello specchio della porta rossonera.

Kalulu ha confermato la sua affidabilità in partite di alto livello, mentre Bremer ha dominato i duelli con Pulisic, richiedendo l'aiuto di Kelly. Spalletti ha più volte rimproverato Kelly per la lentezza in uscita palla, ma la sua prestazione è stata comunque sufficiente. Nel centrocampo, McKennie è stato il meno incisivo, spesso bloccato da Rabiot, mentre Locatelli si è distinto per la sua intensità e presenza in entrambe le fasi di gioco.

Thuram, nonostante i problemi fisici, è stato vivo e pulsante, con una bella combinazione con David e un inserimento sul gol annullato. Koopmeiners, entrato a metà del secondo tempo, ha svolto un ruolo discreto, mentre Cambiaso ha avuto difficoltà con Saelemaekers e Fofana. Holm è entrato quando il Milan sembrava accontentarsi del pareggio, mentre Conceiçao ha mostrato un notevole miglioramento tecnico, diventando l'anima offensiva della Juventus.

Boga, preferito a Yildiz, ha portato il suo mix di velocità e tecnica, mentre David ha abbassato il baricentro per aiutare la squadra. Vlahovic, entrato negli ultimi minuti, ha cercato insistentemente la palla. Spalletti ha schierato una Juventus più attenta del solito, complice l'importanza della partita e le assenze in attacco. Il pareggio non cambia la classifica, ma conferma che l'obiettivo della squadra rimane il quarto posto.

La prestazione non è stata sufficiente per rilanciare le ambizioni stagionali, ma la squadra ha mostrato determinazione e coerenza tattica





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