Juventus e Newcastle a scontro su Tonali: l'ingaggio da 8 milioni che spaventa i club italiani

La Juventus punta a Sandro Tonali, ma il Newcastle chiede almeno 80 milioni di euro. Il Manchester United è pronto a presentare un'offerta, ma l'ingaggio del giocatore è troppo alto per i club italiani. Intanto, Tonali parla del difficile momento con la nazionale e del suo isolamento in casa.

La Juventus avrebbe già da mesi inserito Sandro Tonali tra le sue priorità di mercato, ma l'ostacolo principale è rappresentato dalla valutazione del Newcastle United, che risulta assolutamente fuori budget per il club bianconero.

Sebbene gli inglesi siano costretti a cedere per sistemare un bilancio che non beneficia dei ricavi della Champions League né della cessione di Alexander Isak al Liverpool, non intendono svendere il giocatore. Secondo le ultime indiscrezioni, il Newcastle non accetterà offerte inferiori agli 80 milioni di euro, cifra che potrebbe salire ulteriormente con l'aggiunta di bonus.

Tonali, dopo tre stagioni in Premier League, è considerato un pilastro della squadra ma anche una potenziale plusvalenza, visto che è stato acquistato per 58,4 milioni di euro ed è attualmente iscritto in bilancio per poco meno di 24 milioni. Il Manchester United, che segue con attenzione anche Ederson dell'Atalanta, ha già manifestato la sua disponibilità a presentare un'offerta adeguata, nonostante l'ingaggio del giocatore sia molto elevato: circa 8 milioni di euro netti all'anno, che con i bonus potrebbero raggiungere i 9 milioni.

Un costo che esclude qualsiasi club italiano dal progetto. Intanto, Tonali ha parlato del difficile momento vissuto con la nazionale italiana, definendolo tra i peggiori della sua carriera, e ha rivelato di essere rimasto in casa per 4 o 5 giorni senza uscire. Nel frattempo, il mercato continua a riservare sorprese: Dani Olmo, inizialmente valutato 20 milioni dal Milan, è stato poi ceduto al RB Lipsia per 40 milioni.

Un altro esempio di come i club italiani spesso sbaglino nella gestione delle trattative. La Juventus, intanto, deve fare i conti con l'infortunio di Beatrice Beccari, operata al legamento crociato e che dovrà restare fuori per almeno sei mesi





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