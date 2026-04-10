Juventus: Il bivio Champions League e le strategie di mercato

La Juventus si gioca l'accesso alla Champions League e deve valutare le strategie di mercato. Le prossime partite contro Atalanta, Bologna e Milan saranno decisive. Il quarto posto è cruciale per attrarre talenti, mantenere gli obiettivi e bilanciare le finanze. Possibili cessioni di Thuram, Kalulu e Bremer per fare cassa. Difficile il mercato in entrata in caso di mancata qualificazione, con giocatori come Alisson e Bernardo Silva in bilico. Scambi possibili per Greenwood e Kolo Muani.

Abbandonando gli slogan e le frasi fatte, considerata la posizione in classifica che la Juventus occupa da qualche anno – la cosiddetta “zona Europa” – ogni stagione è un susseguirsi di sorprese, di momenti cruciali, di sfide da non sottovalutare, di finali.

Ebbene, a sette giornate dalla conclusione del campionato, non c’è bisogno di ricorrere a metafore perché è ormai evidente che la posta in gioco sia elevatissima ogni volta che la Juventus scende in campo, figuriamoci quando le prossime partite vedono sfide contro Atalanta, Bologna e Milan. L'attenzione dei tifosi, e ancor più quella della dirigenza e di Luciano Spalletti, si concentra però su un orizzonte temporale più ampio, perché il vero ostacolo alle ambizioni future risiede nell’insidioso quarto posto, fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. Accedere a questa competizione permette di attrarre talenti e campioni, offrendo loro una visione chiara dei progetti volti a riportare la Juventus ai vertici del calcio nazionale e internazionale. Restare fuori, al contrario, obbliga a rinunciare a certi obiettivi, a rivedere le strategie per i giocatori nel mirino e – soprattutto – a dover sacrificare un elemento chiave della rosa per coprire il “buco” economico derivante dalla mancata partecipazione ai ricavi UEFA. Un contrasto netto, insomma. Se la dirigenza bianconera si trovasse a maggio a dover fare i conti con un finale di stagione europeo deludente, dovrebbe anzitutto valutare la rosa per individuare chi potrebbe essere il calciatore meno problematico da sostituire e, soprattutto, chi potrebbe garantire una plusvalenza significativa. Per esempio, un forte candidato a un doloroso sacrificio per ragioni di sostenibilità economica sarebbe Khephren Thuram, arrivato a Torino dal Nizza per soli 20 milioni di euro nell'estate del 2024 e che oggi potrebbe fruttare circa il doppio, a fronte di un costo a bilancio contenuto. Un discorso simile potrebbe riguardare anche Pierre Kalulu, arrivato alla Juventus poco dopo il connazionale con un prestito dal Milan (3,3 milioni di euro) e riscattato nell'estate del 2025 per 14 milioni: la sua stagione di grande impegno e qualità ha suscitato l'interesse di diversi club della Premier League, aprendo la prospettiva di una plusvalenza per la Continassa. Infine, Gleison Bremer, felice alla Juventus e grato per il supporto del club e dei tifosi durante le settimane di assenza per infortunio, si avvicina probabilmente all'ultima estate in cui la Juventus potrebbe trarre profitto da una sua eventuale cessione: se la dirigenza dovesse chiamarlo per spiegargli la necessità di privarsi di lui per risanare le finanze societarie in un momento di difficoltà economica, il giocatore capirebbe e inizierebbe a valutare le offerte, indipendentemente dalla clausola rescissoria attiva nella prima parte della sessione estiva di calciomercato. Il fronte delle operazioni in entrata è inevitabilmente più incerto rispetto a quello delle uscite, poiché i contatti e i sondaggi con i potenziali rinforzi e i rispettivi club di appartenenza proseguiranno – se già avviati – o prenderanno forma mentre la Juventus, in campo, si batterà per conquistare il quarto posto. Un esempio è il portiere Alisson Becker del Liverpool, che inizialmente aveva posto come condizione per un eventuale trasferimento la partecipazione alla Champions League, mentre nei giorni scorsi avrebbe dato il suo primo “sì” alla Juventus, indipendentemente dall'accesso alla competizione più prestigiosa. La situazione potrebbe essere diversa per altri giocatori, come Bernardo Silva del Manchester City, tentato principalmente dal Barcellona (e, sullo sfondo, dalla MLS americana) e che tenderebbe a escludere la Juventus dal suo futuro in caso di mancata qualificazione alla Champions League. Scenari simili si prospettano per Robert Lewandowski del Barcellona e Leon Goretzka, vista la forte concorrenza (con il Milan in prima fila). Un ulteriore aspetto critico, in assenza degli ingenti ricavi UEFA garantiti dal quarto posto, riguarda gli obiettivi che richiedono importanti investimenti, come Mason Greenwood del Marsiglia e Randal Kolo Muani del Tottenham Hotspur. In caso di mancata qualificazione alla Champions League, il ritorno dell'attaccante di proprietà del Paris Saint-Germain sarebbe possibile solo attraverso uno scambio con Jonathan David, che permetterebbe di pareggiare il costo del cartellino





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