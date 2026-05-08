Juventus, il tecnico difende la prestazione contro il Verona: "Non tutto da buttare via"

Alla vigilia della partita con il Lecce, il tecnico della Juventus analizza il pareggio contro l’Hellas Verona, sottolineando l’impegno della squadra e l’importanza di trarre indicazioni per migliorare. Intanto, in Serie A si prospetta un nuovo valzer delle panchine, mentre in Serie B e C si intensificano le lotte per i playoff.

Alla vigilia della sfida contro il Lecce, il tecnico della Juventus ha difeso la prestazione della squadra nel pareggio contro l’Hellas Verona, definito deludente ma non privo di meriti.

Secondo il mister, l’applauso del pubblico dello stadio Allianz, abituato a vittorie, è la prova che la squadra ha dimostrato impegno e qualità. Ha sottolineato che invece di attribuire il risultato alla sfortuna, è fondamentale trarre indicazioni per migliorare. Ha poi elogiato la squadra avversaria, guidata da Di Francesco e sostenuta da una società che investe, come il Como, che potrebbe essere costretto a riscattare Alvaro Morata dal Milan per poi tentare di cederlo.

Intanto, in Serie A si prospetta un nuovo valzer delle panchine, con club che devono imparare dagli esempi di Luis Enrique e Arteta. Nel frattempo, la Lega Serie C continua a essere raccontata con approfondimenti quotidiani, mentre in Serie B si intensifica la lotta per l’ultimo posto playoff, con squadre come Carrarese e Samp che mantengono le speranze. In Serie C, gli appassionati attendono con trepidazione il primo turno della fase nazionale dei playoff, con orari e regolamento già definiti.

In Serie A Women, la 21ª giornata vede la sfida tra Juve e Inter, con tre squadre che sperano in un aiuto delle nerazzurre. Inoltre, Tortelli torna in campo dopo 400 giorni, definendo la Fiorentina come casa e famiglia, mentre la Roma Femminile punta alla Champions League con Giugliano e vede Sara Gama come la candidata ideale per la FIGC





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