Juventus-Inter: La sfida non si gioca solo sul campo. Ecco i duelli chiave tra le leggende

Tuttosport inizia ad analizzare il match di Champions League tra Juventus e Inter nel pratico punto di vista tattico. Si ripercorre il dibattito tra Alessio Tacchinardi e Aldo Serena riguardo la superiorità tra kenan Yildiz e Lautaro Martinez e si analizzano singolarmente i punti di forza di entrambe le squadre.

La sfida tra Juventus e Inter non si giocherà solo sul campo, ma anche sulle valutazioni degli ex protagonisti. In attesa del big match di sabato, Tuttosport inizia già a delineare i duelli chiave, a partire da quello tra i numeri 10. Per Alessio Tacchinardi, ex centrocampista bianconero, il giovane Kenan Yildiz ha qualcosa in più: “Sta crescendo bene, ha personalità e qualità. Io lo farei giocare anche insieme a Vlahovic”.

Diversa l'opinione di Aldo Serena, doppio ex della sfida, che concede un piccolo vantaggio a Lautaro Martinez: "Al momento è più maturo e decisivo", afferma. Ma aggiunge: "Nonostante ciò, vedo favorita la Juventus per questa partita".Oltre al confronto tra i centracampisti offensivi, il giornale analizza anche le possibili scelte in difesa, con particolare attenzione al duo di punte assiali: Vlahovic per la Juventus e Lautaro Martinez per l'Inter. Si parla anche dell'intensità e dello snaturamento del gioco previsto, con Tacchinardi che valuta positivamente questa tendenza e Serena che suggerisce cautela. Insomma, il dibattito è aperto e focalizzato sui punti di forza e debolezza di entrambe le squadre.





